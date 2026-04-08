Bộ Công an đề xuất bổ sung đồ vật cấm và cách xử lý trong các cơ sở giam giữ 08/04/2026 09:56

Dự thảo Thông tư có nhiều quy định mới nhằm tăng cường công tác quản lý tại cơ sở giam giữ. Theo đó, dự thảo mở rộng phạm vi không gian áp dụng nội quy. Người bị tạm giữ, tạm giam phải chấp hành nội quy trong suốt quá trình quản lý và cả khi trích xuất, áp giải, dẫn giải bên ngoài cơ sở giam giữ.

Thực tế, nhiều trường hợp được trích xuất để điều tra, truy tố, xét xử hoặc khám chữa bệnh nhưng chưa có quy định cụ thể về việc chấp hành nội quy. Điều này dẫn đến thiếu cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm.

Các phạm nhân trong hội thi múa lân ở trại giam Z30D

Dự thảo cũng mở rộng phạm vi áp dụng đối với hành vi đưa vào, tàng trữ, sử dụng đồ vật cấm. Trước đây, quy định về danh mục đồ vật cấm trong buồng tạm giữ, tạm giam chưa đầy đủ về không gian. Nhiều người bị tạm giữ, tạm giam nhận đồ vật cấm từ bên ngoài rồi cất giấu, sử dụng tại các khu vực khác trong cơ sở giam giữ nên chưa có chế tài xử lý.

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư bổ sung các loại thuốc lá thế hệ mới vào danh mục cấm thay vì chỉ quy định thuốc lá truyền thống như trước.

Bên cạnh đó, quy định về xử lý đồ vật cấm như điện thoại, thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị điện tử... cũng được sửa đổi. Trước đây, các đồ vật này sau khi thu giữ phải kiểm tra, xác minh rồi tổ chức tiêu hủy. Tuy nhiên, nhận thấy các thiết bị có giá trị hoặc chứa dữ liệu cá nhân không liên quan hành vi phạm tội mà đem tiêu hủy là chưa hợp lý, dự thảo đã điều chỉnh quy trình xử lý.

Cụ thể, sau khi thu giữ và xác minh, nếu có dấu hiệu tội phạm hoặc cơ sở giam giữ không thể kiểm tra dữ liệu bên trong thì chuyển cơ quan điều tra xử lý. Trường hợp không có dấu hiệu tội phạm, các thiết bị điện tử sẽ được bảo quản, niêm phong và trả lại cho chủ sở hữu hoặc trả lại cho đối tượng sau khi ra khỏi cơ sở giam giữ.

Đối với các chất dễ cháy, đồ dùng sắc nhọn, dây nhợ, tài liệu phản động hoặc công cụ đánh bạc, cơ sở giam giữ vẫn lập hồ sơ tiêu hủy.

Về việc xử lý tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim loại quý, dự thảo quy định: Nếu xác định được chủ sở hữu thì niêm phong, bảo quản để trả lại hoặc gửi lưu ký. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu, cơ sở giam giữ báo cáo cấp có thẩm quyền xác lập tài sản sở hữu toàn dân.

Toàn văn dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến trong 10 ngày.