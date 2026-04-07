Liên đoàn Luật sư Việt Nam công bố đề án trang phục áo choàng mới của luật sư 07/04/2026 16:03

(PLO)- Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa công bố đề án trang phục mới của luật sư, trong đó đề xuất thay thế trang phục hiện hành bằng áo choàng đen kết hợp nơ trắng.

Theo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trang phục luật sư khi tham gia phiên tòa hiện nay được áp dụng từ năm 2011 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐLSTQ ngày 27-2-2011 của Hội đồng Luật sư toàn quốc, gồm áo veston và quần âu màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xám lông chuột và huy hiệu mang logo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đeo bên ngực trái, áp dụng chung cho cả luật sư nam và nữ; mùa hè không bắt buộc mặc áo veston. Quy định này đã góp phần xây dựng hình ảnh người luật sư trước công luận và xã hội.

Tuy nhiên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng thực tiễn áp dụng cho thấy trang phục hiện hành còn nhiều điểm chưa phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ, thời gian và sự thuận tiện trong quá trình hành nghề; chưa bảo đảm tính hài hòa với trang phục của những người tiến hành tố tụng; chưa tạo được hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại của luật sư trong bối cảnh xây dựng văn hóa pháp đình.

Bên cạnh đó, thiết kế và chất liệu còn gây bất tiện trong các phiên tòa kéo dài, di chuyển nhiều hoặc trong điều kiện thời tiết khác nhau, ảnh hưởng đến sự thoải mái và tập trung của luật sư. Việc chuẩn bị, mặc và bảo quản trang phục cũng tốn thời gian, thiếu linh hoạt, nhất là đối với luật sư thường xuyên tham gia nhiều phiên tòa ở các địa phương khác nhau.

Từ đó, đặt ra yêu cầu cần có quy định mới theo hướng đơn giản hơn, tiện dụng hơn, bảo đảm tính thẩm mỹ, trang nghiêm và phù hợp với điều kiện làm việc hiện nay.

Trang phục mới của luật sư theo đề xuất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Trên cơ sở đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất trang phục mới khi tham gia phiên tòa gồm áo choàng màu đen mặc bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng kèm nơ trắng, kết hợp quần tây màu đen, giày đen và tất tối màu.

Theo đề án, việc sử dụng áo choàng đen và nơ trắng mang ý nghĩa biểu trưng, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và nguyên tắc công lý minh bạch. Màu đen của áo choàng thể hiện sự nghiêm trang, chuẩn mực và tính khách quan của hoạt động xét xử; nơ trắng tượng trưng cho sự trong sáng, công bằng và chân lý.

Sự kết hợp hai màu đen - trắng thể hiện nguyên tắc “trắng đen rõ ràng”, đề cao đúng - sai minh bạch trong tranh tụng, góp phần củng cố niềm tin xã hội vào công lý và tinh thần thượng tôn pháp luật. Ngoài ra cũng phù hợp, tương đồng với trang phục bên trong (áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, giày đen và tất tối màu).

Cụ thể, áo choàng được thiết kế dài qua đầu gối, dáng thẳng, suông, không chiết eo; cổ đứng hoặc cổ chữ U đơn giản; tay dài, suông; không xẻ tà hoặc xẻ tà ngắn phía sau; cài bằng khuy ẩn hoặc khuy móc bên trong. Màu sắc thống nhất đen tuyền hoặc đen than; chất liệu nhẹ, thoáng, ít nhăn, phù hợp khí hậu nhiệt đới, sử dụng quanh năm, bền màu và dễ bảo quản. Áo choàng được thiết kế theo các size chuẩn (S, M, L, XL, XXL…), trường hợp đặc biệt có thể may đo riêng nhưng vẫn phải bảo đảm tiêu chuẩn chung.

Trang phục bên trong gồm áo sơ mi trắng tay dài, cổ đứng hoặc cổ Đức, không họa tiết, đi kèm nơ trắng; quần tây đen ống đứng, kiểu truyền thống. Luật sư nữ có thể mặc chân váy bút chì màu đen dài đến bắp chân.

Huy hiệu luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam thống nhất thiết kế, làm bằng kim loại hoặc hợp kim, gắn tại ngực trái của áo choàng với kích thước phù hợp; không sử dụng thêm phụ kiện cá nhân như khăn quàng, ghim trang trí hoặc huy hiệu khác.

Về giày và tất, đề án quy định sử dụng giày da màu đen, kiểu truyền thống, kín mũi; không dùng giày thể thao, sandal hoặc giày màu sáng; tất màu tối như đen hoặc xám đậm, có chiều dài phù hợp.