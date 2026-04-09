Các luật sư nêu ý kiến về việc mặc áo choàng khi tham dự phiên tòa 09/04/2026 12:07

(PLO)- Liên đoàn Luật sư Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM trong 1 năm, trước khi xem xét áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-7-2027.

Sáng 9-4, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo Triển khai Đề án trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa, đã được thông qua theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐLSTQ ngày 17-1-2026 của Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: THẢO HIỀN

Phát biểu khai mạc, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết, việc đổi mới trang phục, trong đó có đề án áo choàng luật sư khi tham gia phiên tòa, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau hơn một thập kỷ áp dụng quy định hiện hành.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: THẢO HIỀN

Theo đó, trang phục luật sư đã góp phần xây dựng hình ảnh nghề nghiệp chuyên nghiệp, được xã hội ghi nhận. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn chưa thật sự thống nhất, còn một số trường hợp chưa tuân thủ, ảnh hưởng đến hình ảnh chung của đội ngũ.

Từ thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng việc nghiên cứu, triển khai trang phục mới là cần thiết nhằm nâng cao tính trang nghiêm, chuyên nghiệp tại phiên tòa, đồng thời tạo sự tương thích với hình ảnh cải cách của tòa án.

Trang phục mới của luật sư theo đề xuất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: THẢO HIỀN

LS Thịnh chia sẻ việc tổ chức hội thảo nhằm tiếp tục lấy ý kiến, làm rõ tính hiệu quả, sự thuận tiện, cũng như các khó khăn, vướng mắc khi triển khai, trong đó có yếu tố chi phí.

Đại diện Liên đoàn nhấn mạnh, việc đổi mới trang phục không chỉ phục vụ cá nhân luật sư mà hướng tới mục tiêu chung là nâng cao hình ảnh, chất lượng đội ngũ luật sư, góp phần vào tiến trình cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Cũng tại hội thảo, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trình bày Đề án trang phục luật sư khi tham gia phiên tòa.

Cụ thể, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất trang phục mới khi tham gia phiên tòa gồm áo choàng màu đen mặc bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng kèm nơ trắng, kết hợp quần tây màu đen, giày đen và tất tối màu.

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: THẢO HIỀN

Theo đề án, việc sử dụng áo choàng đen và nơ trắng mang ý nghĩa biểu trưng, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và nguyên tắc công lý minh bạch. Màu đen của áo choàng thể hiện sự nghiêm trang, chuẩn mực và tính khách quan của hoạt động xét xử; nơ trắng tượng trưng cho sự trong sáng, công bằng và chân lý.

Sự kết hợp hai màu đen - trắng thể hiện nguyên tắc “trắng đen rõ ràng”, đề cao đúng - sai minh bạch trong tranh tụng, góp phần củng cố niềm tin xã hội vào công lý và tinh thần thượng tôn pháp luật. Ngoài ra cũng phù hợp, tương đồng với trang phục bên trong (áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, giày đen và tất tối màu).

Đồng thời, LS Quỳnh Anh cũng thông tin lộ trình triển khai Đề án trang phục luật sư khi tham gia phiên tòa. Theo đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM trong 1 năm, trước khi xem xét áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-7-2027.

LS Quỳnh Anh cho biết, trang phục luật sư dự kiến sẽ được Liên đoàn Luật sư Việt Nam đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm tránh tình trạng may tự do, thiếu đồng bộ, qua đó bảo đảm tính thống nhất và giá trị nhận diện của đội ngũ luật sư.

LS Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (bên trái ảnh), điều hành thảo luận về đề án trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa. Ảnh: THẢO HIỀN

Sau đó, LS Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, điều hành thảo luận với 4 nội dung chính: sự cần thiết đổi mới trang phục luật sư; tính phù hợp của mẫu mã, chất liệu; thời gian, phạm vi thí điểm (giới hạn tại Hà Nội và TP.HCM hay mở rộng) và đối tượng áp dụng, bao gồm cả trường hợp luật sư tham gia tố tụng với tư cách đại diện theo ủy quyền.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến góp ý đa chiều từ các luật sư:

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM:

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

Lưu ý về thời tiết, khí hậu

Tôi cho rằng đây không chỉ là thay đổi hình thức mà góp phần khẳng định vị thế, tính chuyên nghiệp và phân biệt rõ luật sư với các chủ thể khác tại phiên tòa, hạn chế sự nhầm lẫn khi chỉ mặc trang phục như hiện nay.

Về cơ sở pháp lý, việc sử dụng trang phục luật sư đã được quy định trong Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn, do đó việc triển khai trang phục mới là phù hợp, đồng thời góp phần chuẩn hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề.

Bên cạnh đó, cần lựa chọn đơn vị thiết kế, sản xuất uy tín để đảm bảo chất lượng, màu sắc và tính thống nhất trên toàn quốc; đồng thời lưu ý yếu tố phù hợp điều kiện khí hậu từng vùng miền.

Luật sư LÊ HỒNG NGUYÊN, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng phụ trách phía Nam:

Luật sư Lê Hồng Nguyên

Đề xuất áp dụng đồng bộ, không thí điểm

Trước các băn khoăn về khí hậu, điều kiện sử dụng hay chất liệu, tôi cho rằng không nên xem đây là rào cản, bởi nhiều quốc gia trong khu vực như Lào, Campuchia, Malaysia vẫn áp dụng áo choàng luật sư trong điều kiện tương tự. Do đó, cần thể hiện quyết tâm triển khai.

Về thiết kế, tôi đề xuất cần quy định rõ việc sử dụng logo của Liên đoàn, bao gồm vị trí đeo thống nhất để tránh tình trạng tùy tiện như hiện nay. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ đối với luật sư có hoàn cảnh khó khăn để bảo đảm khả năng tiếp cận trang phục mới.

Ngoài ra không nên thí điểm mà triển khai đồng bộ trên toàn quốc sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến, nhằm tránh tình trạng thiếu thống nhất, ảnh hưởng đến hình ảnh chung tại phiên tòa. Đồng thời, kiến nghị nghiên cứu bổ sung quy định về trang phục luật sư vào pháp luật tố tụng để bảo đảm tính bắt buộc khi áp dụng.

Luật sư TRƯƠNG THỊ HÒA, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Luật sư Trương Thị Hòa

Không áp dụng trang phục luật sư với người đại diện theo ủy quyền

Tôi đồng tình cao với đề án áo choàng luật sư, đồng thời nhấn mạnh yếu tố lịch sử khi trang phục này đã xuất hiện từ sớm cùng với sự hình thành nghề luật sư tại Việt Nam, thể hiện sự kế thừa truyền thống và hình ảnh đặc trưng của luật sư khi tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Theo bà, việc thống nhất một mẫu áo choàng chung là cần thiết nhằm tạo nhận diện rõ ràng, khẳng định vị thế và bảo đảm sự bình đẳng giữa các luật sư khi hành nghề.

Về thiết kế, tôi đề xuất giữ hai tông màu đen - trắng với ý nghĩa “trắng đen rõ ràng”, biểu trưng cho công lý. Đồng thời các chi tiết thiết kế như tà áo, tay áo, hàng nút hay bố cục tổng thể được nhìn nhận không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn gợi nhắc sự cẩn trọng khi hành nghề, chuẩn mực và hình ảnh cán cân công lý của người luật sư.

Ngoài ra, cần hoàn thiện các chi tiết thiết kế mang tính biểu trưng, bảo đảm sự thống nhất về kiểu dáng, màu sắc trên toàn quốc nhưng vẫn phù hợp điều kiện thực tế. Trong giai đoạn thí điểm nên triển khai linh hoạt, khuyến khích luật sư toàn quốc tham gia và tiếp tục hoàn thiện quy định tố tụng để áp dụng thống nhất trang phục của luật sư tại phiên tòa.

Đối với trường hợp luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền, tôi cho rằng không nên áp dụng trang phục luật sư.

Luật sư VÕ HỒNG NAM, Phó Chủ tịch Lâm thời Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai:

Luật sư Võ Hồng Nam

Cân nhắc chất liệu, mẫu mã để phù hợp thời tiết

Nhiều luật sư bày tỏ sự băn khoăn từ thực tiễn, đặc biệt liên quan đến điều kiện thời tiết và tính tiện dụng của trang phục.

Theo đó, với đặc thù khí hậu nóng, nắng nhiều ở miền Trung và miền Nam, cần lựa chọn chất liệu vải phù hợp, bảo đảm thoáng mát, ít nhăn, giữ màu tốt, tránh phai bạc sau thời gian sử dụng và giặt phơi thường xuyên.

Bên cạnh đó, thiết kế trang phục cần đơn giản, dễ mặc, thuận tiện thay đổi nhanh do nhiều luật sư không có điều kiện thay đồ tại tòa hoặc phải di chuyển giữa các phiên xử trong ngày. Việc bảo quản, gấp gọn trang phục cũng cần được tính toán để hạn chế nhăn, mất form.

Ngoài ra, cần nghiên cứu phương án hỗ trợ không gian thay trang phục tại tòa án, tương tự như đối với thẩm phán, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư khi sử dụng áo choàng trong thực tế.

Đồng thời không nên giới hạn cứng phạm vi thí điểm chỉ tại Hà Nội và TP.HCM mà có thể mở rộng cho các đoàn luật sư khác đăng ký tham gia trên cơ sở đồng thuận, qua đó tăng tính lan tỏa và đánh giá thực tiễn.