Dự kiến thí điểm áo choàng luật sư tại Hà Nội và TP.HCM từ 1-7 08/04/2026 10:16

(PLO)- Đề án trang phục luật sư khi tham gia phiên tòa dự kiến sẽ được thí điểm trong 1 năm tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 1-7-2026.

Theo lộ trình triển khai Đề án trang phục luật sư khi tham gia phiên tòa, Liên đoàn Luật sư Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM trong 1 năm, trước khi xem xét áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-7-2027.

Cụ thể, Đề án trang phục luật sư khi tham gia phiên tòa đã được thông qua theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐLSTQ ngày 17-1-2026 của Hội đồng Luật sư toàn quốc và được triển khai theo nhiều bước, cụ thể:

Trong quý I-2026, nội dung Nghị quyết được phổ biến đến các Đoàn Luật sư, các luật sư thành viên, kèm theo việc tổ chức hội thảo với đại diện Ban Chủ nhiệm của các Đoàn Luật sư ở các tỉnh phía Nam để thảo luận việc triển khai Đề án.

Trong tháng 4-2026, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lấy ý kiến các Đoàn Luật sư và luật sư thành viên. Theo đó, Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư sẽ giới thiệu nội dung Đề án, làm rõ các phương án đổi mới trang phục luật sư khi tham gia phiên tòa. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của luật sư thành viên và báo cáo kết quả về Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện.

Đồng thời, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức khảo sát trực tuyến trên phạm vi toàn quốc để lấy ý kiến luật sư về phương án thiết kế, chất liệu, chi phí và lộ trình áp dụng trang phục luật sư.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kết quả hội thảo và khảo sát, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiến hành tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn thiện việc triển khai Đề án trình Hội đồng Luật sư toàn quốc quyết định vào cuối tháng 6-2026.

Trang phục mới của luật sư theo đề xuất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Dự kiến khi được thông qua việc triển khai đề án, từ ngày 1-7-2026 đến 30-6-2027, mẫu trang phục luật sư sẽ được áp dụng thí điểm đối với luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội và Đoàn Luật sư TP.HCM trong thời gian 1 năm.

Sau thời gian thí điểm, trên cơ sở tổng kết, đánh giá và tiếp thu ý kiến phản hồi của luật sư, các chủ thể có liên quan, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ xem xét triển khai áp dụng thống nhất mẫu trang phục luật sư khi tham gia phiên tòa trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-7-2027.

Các Đoàn Luật sư có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại địa phương. Đồng thời, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện để kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh nếu có.

Trang phục luật sư theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐLSTQ ngày 27-2-2011 của Hội đồng Luật sư toàn quốc tiếp tục được áp dụng trong thời hạn 2 năm theo Đề án.

Sau ngày 1-7-2028, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tổ chức tổng kết Đề án để xem xét điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu hoạt động nghề nghiệp.