Mức án chi tiết 23 bị cáo trong vụ cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ

Chiều 7-4, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế nhà nước trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng...
Tòa án cũng quyết định sung công quỹ khoản tiền các bị cáo đã đưa và nhận hối lộ. Ghi nhận việc gia đình các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn 30 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Trong vụ án này, hậu quả thiệt hại là hơn 350 tỉ đồng.
Theo HĐXX, các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi không phải là chủ thể bị thiệt hại trực tiếp do giá trúng thầu không vượt dự toán, không có tài liệu chứng minh thiệt hại do nâng khống hóa đơn, chi trả không đúng. Tòa án xác định thiệt hại do thất thất thoát tài sản Nhà nước bồi thường cho chủ đầu tư.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đứng đầu doanh nghiệp, có trách nhiệm cao nhất trong hoạt động công ty. Bị cáo tham gia thực hiện các hành vi nên giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra.
HĐXX cũng chấp nhận đề nghị của gia đình bị cáo Dân về việc sử dụng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả. Giá trị được quy đổi tại thời điểm thi hành án. Sau khi đối trừ các khoản tiền đã khắc phục, tòa án buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân còn phải bồi thường hơn 269 tỉ đồng cho chủ đầu tư.
Mức án cụ thể của các bị cáo:
1. Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân: 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 9 năm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 2 năm về tội Đưa hối lộ. Tổng cộng là 14 năm tù.
Tội nhận hối lộ:
2. Bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ): 4 năm tù
3. Bị cáo Trần Tố Nghị, cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình: 6 năm tù
4. Bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình: 5 năm tù
5. Bị cáo Trần Văn Lăng, cựu giám đốc Ban 2: 13 năm tù
6. Bị cáo Lê Văn Hiến, cựu giám đốc Ban 8: 3 năm 6 tháng tù
Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng:
7. Bị cáo Mai Quang Vượng, cựu giám đốc Ban 8: 40 tháng tù
8. Bị cáo Trần Văn Nhì, Trưởng phòng KH-TĐ Ban 8: 30 tháng tù
9. Bị cáo Hoàng Xuân Thịnh, cựu Giám đốc Ban 4: 4 năm tù
10. Bị cáo Nguyễn Vinh Hoàng, cựu Trưởng phòng KH-TĐ Ban 4: 36 tháng tù
11. Bị cáo Dương Chí Thành, cựu cán bộ Ban 4: 30 tháng tù
12. Bị cáo Tạ Văn Thuyết, cựu Giám đốc Ban 1: 36 tháng tù cho hưởng án treo
13. Bị cáo Nguyễn Văn Thuật, cựu trưởng phòng KH-TĐ Ban 1: 30 tháng tù
14. Bị cáo Phạm Đông Phương, cựu Giám đốc Ban 2: 5 năm tù
15. Bị cáo Lê Quang Thế, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy lợi 4: 36 tháng tù cho hưởng án treo
16. Bị cáo Lê Vũ Hùng, cựu Tổng GĐ Tổng công ty thủy lợi 4: 30 tháng tù
17. Bị cáo Võ Duy Minh, Giám đốc chi nhánh miền Trung – Tổng công ty Thủy lợi 4: 24 tháng tù
18. Bị cáo Nguyễn Đắc Điệp, cựu Phó Tổng GĐ Công ty Sông Đà 5: 4 năm tù
19. Bị cáo Vũ Văn Hòa, cựu trưởng phòng Đấu thầu Công ty Sông Đà 5: 30 tháng tù
20. Bị cáo Vũ Đình Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân: 7 năm tù
Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
21. Bị cáo Bùi Cao Nguyên, phụ trách tài chính Công ty Hoàng Dân:36 tháng tù
22. Bị cáo Vũ Thị Kim Liên, kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân: 30 tháng tù cho hưởng án treo
23. Bị cáo Nguyễn Văn Giáp, cựu Giám đốc Công ty Sao Vàng HG: 36 tháng tù cho hưởng án treo