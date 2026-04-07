Mức án chi tiết 23 bị cáo trong vụ cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ 07/04/2026 17:46

(PLO)- HĐXX quyết định sung công quỹ khoản tiền cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và các bị cáo khác đưa và nhận hối lộ, ghi nhận việc gia đình các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn 30 tỉ đồng...

Chiều 7-4, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (giữa) và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế nhà nước trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng...

Tòa án cũng quyết định sung công quỹ khoản tiền các bị cáo đã đưa và nhận hối lộ. Ghi nhận việc gia đình các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn 30 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Trong vụ án này, hậu quả thiệt hại là hơn 350 tỉ đồng.

Theo HĐXX, các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi không phải là chủ thể bị thiệt hại trực tiếp do giá trúng thầu không vượt dự toán, không có tài liệu chứng minh thiệt hại do nâng khống hóa đơn, chi trả không đúng. Tòa án xác định thiệt hại do thất thất thoát tài sản Nhà nước bồi thường cho chủ đầu tư.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đứng đầu doanh nghiệp, có trách nhiệm cao nhất trong hoạt động công ty. Bị cáo tham gia thực hiện các hành vi nên giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra.

HĐXX cũng chấp nhận đề nghị của gia đình bị cáo Dân về việc sử dụng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả. Giá trị được quy đổi tại thời điểm thi hành án. Sau khi đối trừ các khoản tiền đã khắc phục, tòa án buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân còn phải bồi thường hơn 269 tỉ đồng cho chủ đầu tư.