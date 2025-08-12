Bộ NN&MT điều động công chức về các địa phương hỗ trợ lĩnh vực đất đai 12/08/2025 19:57

(PLO)- Từ 15-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường điều động công chức về địa phương hỗ trợ triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định về việc cử công chức thuộc Cục Quản lý đất đai về công tác tại một số địa phương nhằm hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ NN&MT điều động công chức về các địa phương hỗ trợ lĩnh vực đất đai. Ảnh minh họa.

Theo quyết định, các công chức được cử về địa phương sẽ nhận nhiệm vụ trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15-8-2025. Chế độ tiền lương và các phụ cấp khác áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Bộ giao Cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức việc điều động, đồng thời quản lý, giám sát công chức được cử đi công tác. Cục sẽ nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương và định kỳ thứ Hai hàng tuần tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả thực hiện qua Vụ Pháp chế và Vụ Tổ chức cán bộ.

Công chức được điều động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức địa phương thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai theo phân cấp; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ hoặc tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc; đồng thời tổng hợp tình hình quản lý trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để báo cáo Bộ.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, Tổ chức cán bộ; Cục trưởng Cục Quản lý đất đai và các công chức được điều động trong việc thi hành nội dung đã ban hành.

Theo danh sách của Bộ Nông Nghiệp và Môi trường, đợt này sẽ có 34 cán bộ từ Trưởng phòng, chuyên viên chính, chuyên viên của Cục Quản lý đất đai được điều động về các địa phương.