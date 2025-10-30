Bộ VH-TT&DL: Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 30/10/2025 15:46

(PLO)- Theo lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT&DL, để các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành đi vào cuộc sống thì cần tổ chức truyền thông chính sách liên tục, tích cực ngay từ quá trình chuẩn bị xây dựng dự thảo cho đến lúc ban hành, tổ chức thực hiện.

Ngày 30-10, tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TP. HCM tổ chức hội nghị “Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VH-TT-DL năm 2025”.

Truyền thông nhiều chính sách có tác động lớn đến xã hội

Tham dự hội nghị có ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT&DL; Bà Lê Thị Thu Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM và đại diện lãnh đạo các Sở, phòng chuyên môn của Sở VH-TT&DL các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai; các phòng Văn hóa – Xã hội thuộc xã, phường và doanh nghiệp, hiệp hội tại TP.HCM.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT&DL cho biết sau một thời gian triển khai chủ trương về tinh gọn bộ máy, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã đặt ra một yêu cầu là phải hoàn thiện lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật...

Để các văn bản quy phạm pháp luật đó sau khi ban hành và đi vào cuộc sống thì công tác truyền thông chính sách ngay từ quá trình chuẩn bị xây dựng, dự thảo cho đến lúc ban hành, tổ chức thực hiện các cơ quan quản lý phải tổ chức truyền thông liên tục, tích cực đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT&DL phát biểu tại hội nghị, nêu về vai trò của truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Trước yêu cầu như vậy, Bộ VH-TT&DL yêu cầu các cơ quan chuyên môn của Bộ, trong đó có Vụ Pháp chế - với trách nhiệm là cơ quan đầu mối về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có triển khai các hoạt động về truyền thông chính sách.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật rất lớn từ Luật đến Nghị định, Thông tư hướng dẫn của ngành được ban hành trong thời gian vừa qua đã và đang được triển khai trong thực tế.

Trong quá trình đó không thể tránh khỏi việc có những văn bản, nội dung, quy định nào đó còn chưa phù hợp thực tiễn hoặc thực tiễn phát triển quá nhanh, nội dung văn bản chưa theo kịp...

Với những yêu cầu như vậy, Bộ VH-TT&DL đã giao cho Vụ Pháp chế phối hợp với Sở VH-TT TP.HCM tổ chức hội nghị nhằm thông tin, chia sẻ và thảo luận, trao đổi từ các Sở, phường xã các nội dung về công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Gỡ vướng để xã, phường hoạt động tốt hơn ở mảng VH-TT

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM thông tin, sau sáp nhập, Sở có 10 phòng chuyên môn, trong đó có phòng Kiểm tra pháp chế.

TP. HCM có 168 xã, phường, đặc khu. Về thiết chế văn hóa, sau sắp xếp, TP.HCM có 321 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia...

Về lĩnh vực báo chí, sau sắp xếp, Thành phố còn 19 cơ quan báo chí và 140 văn phòng đại diện cơ quan báo chí trú đóng trên địa bàn. Các cơ quan báo chí TP.HCM hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên.

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TK

Bên cạnh các cơ quan báo chí, TP.HCM đã triển khai Trung tâm Báo chí Thành phố là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ chính là làm cầu nối thông tin giữa các cơ quan, ban, ngành của Thành phố với báo chí...Ngoài ra, Thành phố còn có các nhà xuất bản, cơ sở in ấn hoạt động tích cực, hiệu quả.

Theo ông Bùi Hữu Toàn, cái khó lớn nhất của TP.HCM và các tỉnh đang gặp là vấn đề quản lý, vận hành thiết chế văn hóa thể thao của các xã, phường.

Sau sáp nhập hiện đã không còn trung tâm văn hóa thể thao và Đài truyền thanh của cấp huyện. Các trung tâm được chuyển về cho phường, xã nơi trung tâm đóng trụ sở. Trung tâm tạm thời được giao nhiệm vụ tuyên truyền, cung cấp các dịch vụ về văn hóa thể thao cho các phường, xã lân cận.

Tuy nhiên hiện nay bị chồng chéo về mặt chức năng do đơn vị trực thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường đó nhưng lại được yêu cầu phục vụ cho các địa bàn khác.

Ngoài ra, việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công ích về văn hóa, thể thao, các dịch vụ khác của cấp xã còn khó khăn, vướng mắc về cơ chế, biên chế, chức năng nhiệm vụ.

Vì vậy qua hội nghị Thành phố mong có những định hướng mới, chia sẻ từ Bộ VH-TT&DL, Bộ Nội vụ liên quan đến loại hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch ở cấp xã để giúp cho cấp xã hoạt động tốt hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TK

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT&DL giới thiệu, chia sẻ về chuyên đề tổng quan về văn bản QPPL của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; công tác truyền thông các văn bản QPPL từ tháng 7-2024 đến tháng 10-2025.

Chuyên đề về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách, phổ biến và giáo dục pháp luật…

Qua đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế tại cơ sở và được các lãnh đạo Vụ Pháp chế giải đáp, trao đổi lại.