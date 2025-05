Bộ Y tế đề xuất bỏ danh mục các bệnh truyền nhiễm 27/05/2025 15:06

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Phòng bệnh (thay thế Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007).

Tại dự thảo, Bộ đề xuất bỏ quy định về danh mục cụ thể các bệnh truyền nhiễm, thay vào đó chỉ quy định cách thức xác định nhóm bệnh truyền nhiễm và phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chí xác định phân loại nhóm bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh truyền nhiễm theo khả năng kiểm soát.

Điều 14 dự thảo quy định bệnh truyền nhiễm được phân loại theo các nhóm:

a) Nhóm A: Các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm.

b) Nhóm B: Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

c) Nhóm C: Các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm.

Dịch bệnh truyền nhiễm được phân loại theo khả năng kiểm soát, gồm dịch bệnh trong khả năng kiểm soát và dịch bệnh vượt quá khả năng kiểm soát.

Các cấp độ dịch bệnh truyền nhiễm vượt quá khả năng kiểm soát:

a) Cấp độ 1: Dịch bệnh vượt quá khả năng, điều kiện ứng phó, khắc phục hậu quả của lực lượng chuyên trách và chính quyền địa phương cấp xã.

b) Cấp độ 2: Dịch bệnh vượt quá khả năng, điều kiện ứng phó, khắc phục hậu quả của chính quyền địa phương cấp tỉnh.

c) Cấp độ 3: Dịch bệnh trong tình trạng khẩn cấp thực hiện theo pháp luật về tình trạng khẩn cấp, pháp luật về phòng thủ dân sự.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quy định về danh mục cụ thể các bệnh truyền nhiễm. Ảnh minh hoạ: TT

Theo quy định hiện hành tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007, bệnh truyền nhiễm gồm các nhóm sau:

a) Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỉ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: Bại liệt; cúm A-H5N1; dịch hạch; đậu mùa; sốt xuất huyết do virus Ebola, Lassa hoặc Marburg; sốt Tây sông Nile; sốt vàng; bệnh tả; viêm đường hô hấp cấp nặng do virus và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh.

b) Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B: Bệnh do virus Adeno; bệnh do virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); bạch hầu; cúm; bệnh dại; ho gà; lao phổi; bệnh do liên cầu lợn ở người; bệnh lỵ Amibe; bệnh lỵ trực trùng; quai bị; sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue; sốt rét; sốt phát ban; sởi; tay-chân-miệng; bệnh than; thủy đậu; thương hàn; uốn ván; bệnh Rubeon; viêm gan virus; viêm màng não do não mô cầu; viêm não virus; xoắn khuẩn vàng da; tiêu chảy do virus Rota.

c) Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh.

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C: Bệnh do Chlamydia; giang mai; bệnh do giun; bệnh lậu; mắt hột; bệnh do nấm Candida albicans; bệnh Nocardia; bệnh phong; bệnh do virus Cytomegalo; bệnh do virus Herpes; sán dây, sán lá gan/phổi; sán lá ruột; sốt mò; sốt do Rickettsia; sốt xuất huyết do virus Hanta; bệnh do Trichomonas; viêm da mụn mủ truyền nhiễm; viêm họng, viêm miệng, viêm tim do virus Coxsakie; viêm ruột do Giardia; viêm ruột do Vibrio Parahaemolyticus và các bệnh truyền nhiễm khác.

Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm trên.