Cá bớp chết hàng loạt ở Lý Sơn: Do vi khuẩn cao, nước thiếu oxy 13/04/2026 17:04

(PLO)- Nguyên nhân cá bớp chết hàng loạt ở Lý Sơn được xác định do mật độ vi khuẩn Vibrio spp, lồng bè dày và tác động của gió mùa Tây Nam khiến môi trường nước biến động, làm cá bị stress, giảm sức đề kháng.

Ngày 13-4, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn xử lý tình hình cá bớp nuôi lồng chết. Chi cục cũng đã nhận được kết quả xét nghiệm mẫu cá bớp nuôi lồng và mẫu nước tại khu vực đặc khu Lý Sơn.

Khu vực nuôi cá lồng bè trên đặc khu Lý Sơn.

Theo đó, nguyên nhân cá chết được xác định do mật độ vi khuẩn Vibrio spp trong mẫu cá đạt 2,4 × 10⁷ MPN/g, cao hơn nhiều so với mức thông thường trong điều kiện nuôi.

Kết quả quan trắc môi trường tại khu vực lồng nuôi trong Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn cũng cho thấy hàm lượng oxy hòa tan (DO) thấp hơn ngưỡng cho phép, phản ánh tình trạng thiếu oxy kéo dài trong môi trường nước.

Cá chết hàng loạt do vi khuẩn, thiếu oxy kéo dài.

Cơ quan chuyên môn nhận định, Vibrio spp là nhóm vi khuẩn cơ hội, có thể gây bệnh xuất huyết, nhiễm khuẩn huyết trên cá bớp khi điều kiện môi trường bất lợi và sức đề kháng của cá suy giảm. Dù các mẫu cá không phát hiện bệnh VNN và ký sinh trùng, nhưng mật độ Vibrio spp cao phù hợp với diễn biến cá chết trong thời gian qua.

Ngoài ra, việc lồng bè tập trung với mật độ dày trong khu vực vũng neo đậu đã làm hạn chế lưu thông dòng chảy, gia tăng tích tụ chất hữu cơ, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Hoạt động tàu thuyền cùng tác động của gió mùa Tây Nam khiến môi trường nước biến động, làm cá bị stress, giảm sức đề kháng.

Đốm đỏ trên bụng cá chết là do nhiễm khuẩn.

Trước tình hình trên, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, yêu cầu di chuyển lồng bè ra khỏi khu vực vũng neo đậu đến nơi có dòng chảy thông thoáng; duy trì các chỉ tiêu môi trường phù hợp (DO trên 5 mg/L, pH từ 7,5 đến 8,3).

Đồng thời, cần sắp xếp lại mật độ lồng bè, tránh neo đậu dày đặc; tăng cường vệ sinh lưới lồng, tiêu độc dụng cụ, không dùng chung thiết bị giữa các lồng để hạn chế lây nhiễm chéo. Người nuôi được khuyến cáo bổ sung men vi sinh, vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng cho cá.

Đối với cá bệnh, cơ quan chuyên môn hướng dẫn sử dụng kháng sinh nằm trong danh mục cho phép, đúng liều lượng và thời gian theo quy định. Cá chết phải được thu gom, xử lý bằng hóa chất sát trùng và chôn lấp đúng quy định, không vứt ra môi trường.

Trước đó, từ ngày 5-4 xảy ra tình trạng cá bớp nuôi lồng tại Lý Sơn chết hàng loạt. Đến ngày 10-4, hơn 40/57 lồng bè bị thiệt hại đến 80%, tổng lượng cá chết vượt 90 tấn, ước thiệt hại hơn 16 tỉ đồng.

Kết quả đo nhanh tại hiện trường cho thấy chỉ số DO tại khu vực lồng nuôi trong vũng neo đậu lần lượt là 4,49 mg/L (ngày 6-4) và 4,9 mg/L (ngày 7-4), đều thấp hơn mức tối thiểu 5 mg/L theo quy chuẩn.

Trong khi đó, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II xác định các mẫu cá âm tính với bệnh VNN, không phát hiện ký sinh trùng, nhưng mật độ Vibrio spp ở mức rất cao.