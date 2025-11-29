Cá ngừ Việt rộng đường sang UAE: Cơ hội từ thị trường tỉ USD 29/11/2025 17:08

​(PLO)- Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang nổi lên như một điểm đến quan trọng cho xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang ghi nhận đà tăng rõ rệt trong những năm gần đây.

​Số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho biết trong 10 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang thị trường UAE đạt 4,3 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức tăng đáng kể so với hai năm trở lại đây.

​Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu sử dụng tăng cao đối với thịt, thăn cá ngừ đông lạnh tại các chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp và cá ngừ đóng hộp từ cộng đồng dân cư đa quốc gia tại UAE.

​Theo VASEP, người dân UAE ưa chuộng cá ngừ đóng hộp vì tính tiện lợi, lại đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cao, giá cả phải chăng so với cá tươi.

​Trong giai đoạn 2023-2024, UAE đã nhập khẩu 92 lô hàng cá ngừ từ 22 nhà cung cấp quốc tế, tăng 5% về lượng nhập khẩu so với năm trước, báo hiệu sự mở rộng thị trường bền vững.

​Hiện Việt Nam cũng đã xuất khẩu cả hai dòng sản phẩm này sang UAE. Trong đó, xuất khẩu nhóm các sản phẩm cá ngừ đóng hộp tăng mạnh nhất.

​Cũng theo hiệp hội này, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế về nguồn cung, thuế quan và chi phí xuất khẩu cá ngừ.

Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế khi xuất khẩu cá ngừ sang UAE. Ảnh: XUÂN HOÁT

​"Năm 2024 Việt Nam và UAE đã ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn cầu (VN - UAE CEPA), cam kết cắt giảm phần lớn thuế quan, từ đó giảm chi phí xuất khẩu và tăng tính cạnh tranh cho hàng Việt tại UAE.

​Bên cạnh đó, Dubai đóng vai trò là đầu mối trung chuyển thuận tiện để đưa sản phẩm sang các thị trường láng giềng (GCC, châu Phi). Nhờ vậy, một lô hàng xuất khẩu sang UAE có thể mở ra nhiều đơn hàng tái xuất cho các doanh nghiệp cá ngừ của Việt Nam", VASEP nhận định.

​Tuy vậy, UAE vẫn là thị trường có nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

​Trước hết, thị trường UAE là khu vực luôn yêu cầu chứng nhận Halal cho sản phẩm thủy sản chế biến và đặt ra quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn an toàn (HACCP, kiểm nghiệm kim loại nặng).

​Cạnh đó, các thách thức ngoại quan đến từ những biến động chi phí vận tải, tắc nghẽn cảng và rủi ro an ninh hàng hải cũng có thể khiến doanh nghiệp Việt bị gián đoạn về thời gian giao hàng, gây giảm uy tín với nhà nhập khẩu UAE.

​"Hiện tại, Thái Lan, Ecuador, Indonesia và các nhà cung cấp EU cũng đang là những nguồn cung lớn về mặt hàng thủy sản cho thị trường này. Vì thế doanh nghiệp Việt cần tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm bằng chất lượng, chứng nhận và dịch vụ hậu mãi", VASEP nói.

​Tuy nhiên nhìn vào tương lai, đại diện VASEP vẫn tin rằng với việc tận dụng lợi thế hiệp định nêu trên và sự nỗ lực đáp ứng các chứng nhận Halal/HACCP, xuất khẩu cá ngừ sang UAE có thể tăng 10-30%/năm trong giai đoạn 2025–2026.

​"Để tăng trưởng bền vững đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư vào chứng nhận, kiểm soát chất lượng và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng. Nếu làm tốt, UAE không chỉ là một thị trường tiêu thụ mà còn là cửa ngõ để Việt Nam mở rộng ảnh hưởng trong toàn bộ khu vực Trung Đông và châu Phi", VASEP nhận định.