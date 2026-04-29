Cà phê Việt Nam rớt giá vì Brazil được mùa, có nên ghìm hàng chờ giá đỉnh? 29/04/2026 08:32

(PLO)- Dự báo giá cà phê thời gian tới khó tăng mạnh do áp lực nguồn cung từ Brazil quá lớn, giá cà phê nhân trong nước sẽ quanh mức 90.000 đồng/kg.

Cuối tháng 4-2026, giá cà phê Tây Nguyên liên tục lao dốc. Vụ mùa bội thu của Brazil và nguồn cung toàn cầu dồi dào đã chặn đà tăng. Trước rủi ro này, các chuyên gia cảnh báo nông dân tuyệt đối không mạo hiểm ghim hàng chờ giá đỉnh để bảo toàn mức lợi nhuận lớn.

Nguồn cung tăng khiến giá cà phê quay đầu

Khảo sát thị trường đến ngày 28-4, giá cà phê tại thủ phủ Tây Nguyên chỉ còn dao động quanh mốc 86.500 – 87.000 đồng/kg, chính thức đánh mất chuỗi tăng nóng những tháng đầu năm. Trên các sàn giao dịch quốc tế từ London đến New York, sắc đỏ đang bao trùm khi giới đầu tư tài chính ồ ạt xả lệnh bán tháo để chốt lời và giảm thiểu rủi ro.

Lý giải chi tiết về sự đảo chiều này, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), nhận định thị trường đang đối diện với sức ép cực lớn từ yếu tố mùa vụ đan xen trên toàn cầu.

"Theo dữ liệu từ các hãng phân tích quốc tế, vụ mùa năm nay tại Brazil dự báo sẽ trúng lớn, đạt sản lượng trên dưới 75 triệu bao, tăng mạnh khoảng 10,3 triệu bao so với năm ngoái. Cùng lúc đó, tại Việt Nam và một số quốc gia sản xuất khác, sản lượng nhìn chung vẫn duy trì ổn định và có xu hướng tăng nhẹ. Nguồn cung ồ ạt đã trực tiếp chặn đứng đà tăng của giá cà phê," ông Hải phân tích.

Sản lượng xuất khẩu cà phê những tháng đầu năm vẫn tăng trưởng ổn định, giá trị giảm do giá cà phê giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: QH

Chưa kể, ngay trong tháng 4 này, đối thủ cạnh tranh là Indonesia cũng đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch, càng làm gia tăng áp lực dư thừa nguồn hàng. Hệ lụy từ việc rớt giá đã phản ánh thẳng vào bức tranh xuất khẩu.

Theo đại diện VICOFA, lũy kế 4 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu cà phê của nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá xuất khẩu bình quân lao dốc, tổng kim ngạch thu về lại sụt giảm, tạo ra nghịch lý "tăng lượng, hụt thu" đáng lo ngại cho toàn ngành.

Chốt lời là "tấm khiên" an toàn nhất

Dù đang chịu sức ép bán tháo khổng lồ, giá cà phê được dự báo sẽ không rơi tự do nhờ một số bệ đỡ.

Ông Nguyễn Nam Hải chỉ ra hai yếu tố chính đang đóng vai trò "hãm phanh". Thứ nhất là những căng thẳng địa chính trị tại khu vực eo biển Hormuz làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tiếp tục neo chi phí vận tải biển và bảo hiểm ở mức cao. Thứ hai là rủi ro từ hiện tượng El Nino tại châu Á; từ nay đến tháng 7, khô hạn và nắng nóng kéo dài có thể đe dọa mùa màng tại Việt Nam, Indonesia hay Ấn Độ.

"Với sự đan xen phức tạp của thời tiết, logistics và yếu tố đầu cơ, giá cà phê thời gian tới sẽ giằng co quanh ngưỡng 90.000 đồng/kg chứ khó rớt quá sâu," ông Hải dự báo.

Tuy nhiên, việc giá có thể neo giữ đi ngang không đồng nghĩa với cơ hội tốt để đầu cơ. Đứng trước biến động khó lường, các doanh nghiệp liên tục phát đi thông điệp khẩn cấp đến người trồng. Đại diện một công ty chế biến cà phê xuất khẩu, nhấn mạnh nông dân tuyệt đối không nên mạo hiểm "ghìm hàng" chờ giá đỉnh.

Dự báo giá cà phê nhân xô trong nước sẽ tiếp tục giữ quanh mốc 90.000 đồng/kg. Ảnh. QUANG BÌNH

Thực tế, với mức giá hiện hành, người nông dân vẫn đang cầm chắc biên độ lợi nhuận rất tốt do chi phí vật tư, sản xuất đã được duy trì bình ổn suốt 3 năm qua.