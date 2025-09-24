Ca sĩ Khánh Phương nói không biết MV liên quan web cờ bạc: Có thoát trách nhiệm pháp lý? 24/09/2025 14:47

(PLO)- Theo luật sư, mặc dù ca sĩ Khánh Phương nói không biết MV "Anh em trước sau như một" liên quan đến web cờ bạc, thì vẫn khó thoát các trách nhiệm pháp lý.

Mới đây, ca sĩ Khánh Phương - một trong năm thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng) đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chính thức lên tiếng về việc MV "Anh em trước sau như một" dính quảng cáo web cá cược.

Nam ca sĩ cho biết nhóm nhận lời hợp tác từ một công ty truyền thông, đơn vị này muốn xuất hiện logo 1 vài cảnh nhỏ trong MV "Anh em trước sau như một".

Sau khi thống nhất, Khánh Phương đã giao cho ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép 1 vài cảnh có logo.

“Khánh Phương và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý của giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này! Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo gì cho những web liên quan đến cờ bạc” – nam ca sĩ khẳng định.

Hình ảnh Khánh Phương xuất hiện trong MV có liên quan đến web cá cược

ThS-LS Đặng Thị Thúy Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo khoản 1 Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh: “Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý”.

Điều này có nghĩa khi một ca sĩ tham gia đóng MV, về nguyên tắc họ đã được hoặc phải được thông báo về bối cảnh và mục đích sử dụng hình ảnh của mình. Đồng thời, khi ca sĩ tham gia một MV họ không chỉ đóng vai trò biểu diễn mà thường là một phần trong chuỗi sản xuất, phát hành.

Vì vậy, ca sĩ có nghĩa vụ tối thiểu là kiểm tra các điều khoản hợp đồng tài trợ, kiểm tra nhà tài trợ có hoạt động hợp pháp, có giấy phép rõ ràng hay không, nhất là khi logo, thương hiệu xuất hiện rõ ràng trong MV của mình.

Việc thiếu sự kiểm tra kỹ lưỡng có thể bị xem là thiếu trách nhiệm trong nghề nghiệp. Trong trường hợp ca sĩ còn trực tiếp đăng tải hoặc kiểm soát việc phát hành MV, cơ hội nhận biết nội dung vi phạm càng rõ rệt, khiến việc phủ nhận trách nhiệm gần như không được chấp nhận, trừ khi chứng minh được mình bị lừa dối hoặc nội dung bị thay đổi ngoài ý muốn sau khi hoàn tất quay.

Khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 2012 quy định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thì đồng thời cấm quảng cáo.

Đối chiếu với quy định hiện hành, hoạt động tổ chức đánh bạc, cá cược qua mạng là hành vi bị nghiêm cấm, vậy việc nhóm sản xuất và các diễn viên trong MV “Anh em trước sau như một” để hình ảnh hoặc logo trang web cá độ, cờ bạc xuất hiện, dù chỉ gián tiếp, chưa ký hợp đồng hay hưởng lợi vẫn có thể bị coi là hành vi quảng cáo cho dịch vụ bị cấm.

“Pháp luật xử lý vi phạm sẽ dựa trên hành vi khách quan và lỗi, không có ngoại lệ vì lý do “đạo cụ ngẫu nhiên” hay “không biết””, ThS-LS Thúy Huyền nói.

Do đó đội ngũ sản xuất và ca sĩ vẫn có thể bị xử lý. Cụ thể, theo điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định số 38/2021 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo) thì hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định có thể bị xử phạt từ 70 - 100 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo đối với hành vi trên. Mức phạt này áp dụng đối với cá nhân vi phạm, còn đối với tổ chức vi phạm thì phạt gấp đôi.

Nếu xác định được đội ngũ sản xuất hoặc các ca sĩ, diễn viên trong MV đã ký kết hợp đồng quảng bá cho trang cá cược hoặc có tài liệu, chứng cứ rõ ràng về việc nhận tài trợ, thù lao hay cùng tham gia hưởng lợi, hỗ trợ cho hoạt động cá độ thì hành vi này có thể bị truy cứu về Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025).

Theo quy định, người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép trong những trường hợp được liệt kê tại khoản 1 Điều 322 BLHS có thể bị phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1-5 năm.

Nếu thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, mức hình phạt có thể tăng lên từ 5-10 năm tù, tùy tình tiết của sự việc.

Như vậy, có thể thấy ranh giới giữa việc chỉ bị xử phạt hành chính và bị truy cứu trách nhiệm hình sự là yếu tố lỗi cố ý để hưởng lợi bất chính.