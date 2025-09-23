Ca sĩ Khánh Phương: 'Không biết là có liên quan đến web cờ bạc' 23/09/2025 16:44

(PLO)- Ca sĩ Khánh Phương khẳng định bản thân và nhóm nhạc không biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng.

Trưa 23-9, ca sĩ Khánh Phương, một trong 5 thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chính thức lên tiếng về việc MV Anh em trước sau như một của nhóm vướng quảng cáo web cá độ.

Ca sĩ Khánh Phương (thứ 2 từ phải sang) và các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng

"Hôm qua đến nay thực sự đã có quá nhiều thông tin liên quan đến Khánh Phương và các anh em trong Ngũ Hổ Tướng, cảm thấy cũng rất buồn khi để mọi việc xảy ra thế này.

Cho phép Khánh Phương xin được giải trình về vấn đề này. Khánh Phương và nhóm có nhận được lời mời hợp tác tài trợ của Công ty truyền thông, giải trí và sự kiện..., họ muốn xuất hiện logo 1 vài cảnh nhỏ trong MV Anh em trước sau như một. Sau khi thống nhất Khánh Phương đã giao cho ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép 1 vài cảnh có logo như quý vị đã thấy.

Khánh Phương và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý của giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty .... này! Cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo gì cho những web liên quan đến cờ bạc.

Nhưng vì sự sơ suất đã không có sự kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng về Logo này, đã khiến sự việc xảy ra quá tiêu cực và gây bức xúc thất vọng cho các fan và khán giả đã yêu mến nhóm.

Thật sự Khánh Phương cảm thấy quá sơ suất và chủ quan. Sai lầm này thật sự quá lớn nhưng Khánh Phương và các anh em không hề có ý định quảng bá cho thương hiệu nào liên quan cờ bạc đâu" - Khánh Phương viết trên trang Facebook cá nhân.

Ca sĩ Khánh Phương

Sau đó, ca sĩ Khánh Phương cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả và fan, bày tỏ hi vọng khán giả sẽ thông cảm và hiểu cho sơ suất quá lớn này. Cạnh đó, nam ca sĩ cho biết hiện anh và các thành viên trong nhóm vẫn tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng về vấn đề này.



Bài viết của ca sĩ Khánh Phương nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng và khán giả. Dưới bài đăng, bên cạnh những bình luận động viên thì cũng có nhiều tài khoản chất vấn và tỏ ra nghi ngờ về lời giải trình trên của nam ca sĩ.

Như PLO đã thông tin, vào sáng 23-9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng một người tên Đại An đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập liên quan đến MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Vào 14 giờ 40 phút chiều cùng ngày, ca sĩ Lâm Chấn Huy cũng đã có mặt tại đây để làm việc với cơ quan chức năng.