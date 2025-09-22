Ưng Hoàng Phúc lên tiếng vụ quảng cáo trang cờ bạc trong MV 'Anh em trước sau như một' 22/09/2025 13:05

(PLO)- Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc phủ nhận việc quảng cáo trang cờ bạc trong MV 'Anh em trước sau như một' kết hợp cùng ca sĩ Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng.

Mới đây, Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng chính thức thành lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, đồng thời ra mắt MV Anh em trước sau như một vào hôm 18-9.

Ưng Hoàng Phúc (thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng. Ảnh: NSCC

Chỉ sau ba ngày, sản phẩm nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem, thu hút sự chú ý nhờ màn kết hợp hiếm có của dàn ca sĩ nổi tiếng với thế hệ 8X, 9X.

Tuy nhiên, ngay sau đó, MV lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi khán giả phát hiện nhiều chi tiết liên quan đến quảng cáo web cá độ.

Trong đó, ở MV do Khánh Phương đăng tải, ở giây thứ 58, chiếc cốc in logo một trang cá cược xuất hiện ngay chính diện khung hình.

Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì và thậm chí có cảnh quay lướt giao diện trang web.

Những hình ảnh gây tranh cãi trước khi bị gỡ khỏi Youtube

Những hình ảnh trên lập tức lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng tranh cãi từ khán giả. Nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay MV và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.

Sau đó, Khánh Phương đã gỡ MV trên YouTube cá nhân và đăng lại bản mới xóa logo quảng cáo tranh cãi trên.

Về phía ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, sau một đêm im lặng nam ca sĩ chính thức lên tiếng phủ nhận nghi vấn quảng cáo trang cờ bạc trong MV Anh em trước sau như một.

Trên trang Facebook, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đăng tải bài viết phủ nhận nghi vấn quảng cáo trang web cờ bạc trong MV Anh em trước sau như một.

"Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18-9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó" - nam ca sĩ viết.

Trong vòng chưa đầy một tiếng, bài viết của Ưng Hoàng Phúc thu hút hơn 1.000 lượt thích và hơn 300 bình luận. Hầu hết khán giả đều khuyên nam ca sĩ nên thẳng thắn thừa nhận sai sót nếu có, thay vì phủ nhận khi bằng chứng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh nhạy cảm liên quan đến website cờ bạc đã xuất hiện rõ ràng trong MV Anh em trước sau như một, và việc xóa bỏ sau khi bị phát hiện không thể xóa đi trách nhiệm ban đầu.

Dù phủ nhận, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vẫn bị khán giả chỉ trích

PLO liên hệ ê kíp Ưng Hoàng Phúc nhưng không nhận được phản hồi. PLO sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc khi có phản hồi từ cơ quan chức năng và phía các ca sĩ.