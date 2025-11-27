Các hãng ô tô đang lo lắng về điều này 27/11/2025 12:27

Các nhà sản xuất ô tô của Châu Âu, từ Volkswagen đến Renault, đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc chuyển đổi sang xe điện khi họ đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng vào đầu thập kỷ này.

Tuy nhiên, những nỗ lực đó hiện đang phải đối mặt với thực tế là nhu cầu thấp hơn dự kiến và sự cạnh tranh khốc liệt từ ô tô điện Trung Quốc.

Doanh số bán ô tô thuần điện tại Châu Âu đã tăng trong những năm gần đây, nhưng không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm của các phương tiện động cơ đốt trong.

Ngành công nghiệp ô tô đang hy vọng Ủy ban châu Âu sẽ chấp nhận rằng các loại nhiên liệu trung hòa CO2 như nhiên liệu sinh học có thể tiếp tục cung cấp năng lượng cho động cơ đốt trong, cũng như xe plug-in hybrid hoặc xe điện có thêm động cơ mở rộng phạm vi di chuyển. Trước đó, châu Âu đã lên kế hoạch cấm hoàn toàn xe xăng vào năm 2035.

Nhu cầu đối với ô tô điện ở châu Âu vẫn đang tăng, nhưng không theo kịp tốc độ mà các nhà sản xuất ô tô đã lên kế hoạch. Dữ liệu của Hiệp hội Các Nhà sản xuất ô tô Châu Âu cho thấy thị phần xe thuần điện đạt 16% trong 10 tháng năm 2025, tăng từ 13% so với một năm trước đó.