Cấm đường, kiểm soát an ninh chuẩn bị tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Theo kế hoạch, sáng mai (30-8), trên Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 (A80).
Thành phần tham gia gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.
Đáng chú ý, buổi tổng duyệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.
Tại buổi tổng duyệt còn có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia cùng tham gia.
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình tổng duyệt, Công an TP Hà Nội cho biết sẽ cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện từ 22 giờ ngày 29-8 đến 13 giờ ngày 30-8.
Gần 22 giờ 30 phút ngày 29-8, chị Dương Thị Duyên, nhân viên tổ 2 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chi nhánh Hoàn Kiếm, được giao phụ trách dọn dẹp khu vực Tràng Tiền - Đinh Lễ, cho biết trong những ngày này, cường độ làm việc của nhân viên vệ sinh môi trường lớn hơn nhiều so với ngày thường.
"Từ giữa tháng 8, chúng tôi đã phải tăng số giờ làm việc trong ngày. Riêng trong những ngày diễn ra tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành, chúng tôi bắt đầu làm vào khoảng 2 giờ chiều và kết thúc vào khoảng 3 giờ sáng hôm sau, số giờ làm việc mỗi ngày nhiều hơn gần gấp đôi so với ngày thường" - chị Duyên cho hay.
Còn theo chị Ngọc, đồng nghiệp của chị Duyên, công việc trong những ngày này khá vất vả. "Đó cũng là điều dễ hiểu, khi người dân ở khắp mọi nơi đều dồn về Thủ đô. Chúng tôi làm thêm giờ thì thu nhập cũng được cải thiện" - chị Ngọc nói.
Cả chị Duyên và chị Ngọc đều đồng tình rằng việc được góp một phần nhỏ sức lực cho Thủ đô thêm xanh, sạch, đẹp trong những ngày này là một điều đáng tự hào.
"Trước hết là vì công việc nhưng chắc chắn rồi, chúng tôi cũng thấy vui hơn nếu như với lượng người đông đúc như vậy mà đường phố vẫn sạch đẹp" - chị Ngọc nói thêm.
Theo dự kiến, có khoảng 2,9 triệu người đổ về các khu vực diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển về từ các tỉnh thành khác.
Ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM, lúc 21 giờ 50 tại đường Trần Phú, nhiều người cầm poster và đồng ca các bài hát về Bác Hồ.
Gần 22 giờ, lực lượng chức năng đã dừng mọi phương tiện giao thông hướng vào trung tâm thành phố, nơi hơn 8 tiếng nữa sẽ diễn ra lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm lập quốc.
Tại khu vực quảng trường Ba Đình, mọi con phố hướng về đây đã chắn barie cấm phương tiện đi lại từ sớm. Lực lượng chức năng từ quân đội, công an, dân quân tự vệ, tình nguyện viên... đã vào vị trí hướng dẫn bà con di chuyển, đảm bảo an ninh trật tự.
Khu vực quảng trường đối diện nhà Văn phòng Quốc hội chật cứng người, đây là vị trí nhìn trực tiếp ra trục đường Hùng Vương, nơi mọi khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Những vị trí đẹp nhất trên vỉa hè được nhường cho các cựu chiến binh, mặc quân phục trên ngực đầy huân huy chương. Ai nấy đều hồ hởi, mong mỏi đến giờ tổng duyệt.
Tại khu vực hồ Gươm, anh Joly, 21 tuổi, sinh viên đến từ London, Vương quốc Anh, cảm thấy vô cùng ấn tượng với không khí cuồng nhiệt đang diễn ra tại đây.
“Người dân Việt Nam không chỉ có lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc mãnh liệt mà còn rất thân thiện và tốt bụng. Các bạn sôi nổi, nhiệt tình và đã thực sự lan toả được sự hào hứng, vui mừng đến tôi - một người ngoại quốc chỉ vừa mới đặt chân đến Hà Nội cách đây hai ngày” - anh Joly nói.
Tối 29-8, tại hồ Hoàn Kiếm - trái tim của Thủ đô - bừng sáng trong chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D Mapping với chủ đề “Hà Nội rạng rỡ”.
Trong không khí sôi động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, hàng ngàn khán giả đã được đắm mình trong một bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn, chan chứa niềm tự hào và xúc động.
21 giờ tối, tại đường Thanh Niên, nhiều người dân đang rất hào hứng chờ đợi buổi tổng duyệt vào sáng mai.
Hà Nội vừa trải qua cơn mưa rào, mọi chỗ đều ướt nhưng không thể ngăn được sự phấn khích của người dân.
PHI HÙNG
Trước đó, chiều cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gặp mặt động viên gần 400 quân nhân của bốn đoàn quân đội nước ngoài tham gia A80, gồm đoàn của các nước Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quân nhân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành A80.
Sự tham gia của quân nhân các nước bạn bè quốc tế trong lễ diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức vào ngày 2-9 sắp tới tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.
Điều này cũng thể hiện sự ghi nhận của Việt Nam đối với bạn bè thế giới, đồng thời là dịp khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng đại dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời một số nước cử lực lượng tham gia diễu binh.
Các đoàn quân đội của Liên bang Nga, Lào và Campuchia đã tới Việt Nam từ ngày 15-20-8, luyện tập và tham gia các buổi tổng hợp luyện tại Ba Đình.
Trưa 29-8, đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc với 120 quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành A80 cũng đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
PV
Chị Trần Văn Hạc, cho biết có mặt ở đường Thanh Niên lúc 7 giờ sáng nay và chuẩn bị đầy đủ tư trang từ như bánh mì, nước, áo mưa, túi ngủ để có thể bám trụ ở vỉa hè đến sáng mai:
“Bọn chị cũng có tuổi rồi, chắc đây là lần cuối xem diễu binh nên không thể bỏ qua được” - chị Hạc nói.
Cách đó không xa, Bà Phạm Thị Tám, trú tại Gia Lộc (Hải Phòng) cùng con gái và hai người bạn cũng cắm chốt từ 7 giờ sáng nay ở đường Thanh Niên.
Bà Tám cho biết nhóm thuê xe, tối qua di chuyển từ Hải Phòng ra Thủ đô. Do những ngày trước theo dõi qua truyền thông và mạng xã hội, bà biết sẽ rất đông người dân tới xem. Để có chỗ ngồi đẹp, nhóm bà quyết định chờ từ sáng sớm.
"Ai cũng mệt nhưng mà vui, bởi 80 năm mới có một lần. Thế hệ chúng tôi chắc không đón được A100 đâu"- bà Tám nói đâu.
Do thời gian chờ đợi là rất dài, nhóm bà Tám chuẩn bị cơm nắm, lương khô, nước và áo mưa. Đồ ăn để chống đói, còn áo mưa để đề phòng trời mưa vẫn có thể ngồi giữ chỗ.
Trường hợp có nhu cầu vệ sinh cá nhân, trong nhóm sẽ cắt cử người ở lại để giữ chỗ.
"Sau buổi tổng duyệt vào sáng mai, nhóm tôi sẽ ra vị trí khác để có góc nhìn mới và sẽ đi sớm hơn nữa để chọn chỗ đẹp như hôm nay..."- bà Tám chia sẻ.
Còn bà Phạm Thị Nga, cho biết từ khi biết tin có diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2-9, cả gia đình gồm 15 thành viên liên lên kế hoạch từ Ninh Bình lên Hà Nội. Ban đầu, bà muốn thuê nhà nghỉ gần khu vực quảng trường Ba Đình, nhưng các chủ nhà đều thông báo hết phòng, nên chấp nhận ở cách trung tâm diễu binh 10km.
Ngày 27-8, gia đình bà lên Hà Nội và may mắn xem được lễ sơ duyệt và cảm giác rất hạnh phúc: “Nhìn các chiến sĩ diễu binh tôi thấy rất tự hào, nên hôm nay tôi tiếp tục đi”- bà Nga nói.
Chiều 29-8, tại khu vực ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Trần Phú, nhiều người dân đã có mặt để chờ đợi xem Lễ Tổng duyệt A80. Các lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ người dân.
Cũng tại đây, nhiều ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Công an Hà Nội cho hay có khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung...
Việc này thể hiện tinh thần tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Khu vực ưu tiên được đặt tại các vị trí lý tưởng, sát đường, cho phép các cựu chiến binh và người cao tuổi có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm A80 sắp tới.