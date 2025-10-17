Cận cảnh quá trình ‘thần đèn’ dời ngôi nhà xây trên đất người khác ở TP.HCM 17/10/2025 12:31

(PLO)- Ngôi nhà xây trên đất người khác đang được ‘thần đèn’ di dời về đúng vị trí đất của gia chủ.

Liên quan đến vụ xây nhà trên đất người khác xảy ra tại đường ĐX066 phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương), đến nay chủ ngôi nhà đang cùng “thần đèn” di dời sang vị trí đất của mình.

Ngôi nhà xây trên đất người khác đang được 'thần đèn' di dời.

Sau khoảng hơn 22 ngày từ khi ông T (chủ ngôi nhà ) và bà Võ Thu Thảo (chủ mảnh đất ) thống nhất di dời ngôi nhà vào ngày 24-9, đến nay “thần đèn” đã đang tiến hành dời nhà, tiến độ khoảng 60 %.

Theo ghi nhận, phần đất để dời ngôi nhà đến đã được ông T làm móng. Còn ngôi nhà đã được cắt dời hoàn toàn phần móng, đang dùng kích và sử dụng con lăn để di chuyển.

Hiện nay, ngôi nhà đã di chuyển được khoảng 20 cm. Dự kiến trong thời gian ngắn ngôi nhà sẽ được dời về đúng vị trí đất của ông T.

'Thần đèn' đang dùng kích và con lăn để di dời ngôi nhà.

Như PLO đã đưa tin, chiều 24-9 sau khi làm việc, hai bên đã đi đến thống nhất là phía ông T (người xây nhầm nhà) sẽ di dời căn nhà về phía đất của mình trong thời gian 45 ngày.

Sau buổi làm việc giữa các bên vào chiều 24-9, chủ ngôi nhà xây "nhầm" đã thuê “thần đèn” để dời ngôi nhà về vị trí đất của mình.

Ngôi nhà đã di chuyển được khoảng 20 cm.

Ông T cho biết thêm, “thần đèn” đã ký hợp đồng di dời ngôi nhà này với số tiền khoảng hơn 200 triệu (chưa tính chi phí phát sinh). Phía “thần đèn” cam kết việc di dời sẽ không ảnh hưởng kết cấu của ngôi nhà và nhà hàng xóm. Nếu có bất kì ảnh hưởng gì liên quan đến ngôi nhà và nhà hàng xóm, phía “thần đèn” sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.