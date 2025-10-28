Căn hộ dưới 3 tỉ đồng chiếm hơn 60% giao dịch thị trường phía Nam 28/10/2025 20:23

(PLO)- Khả năng chi trả ngày càng eo hẹp cho các sản phẩm tại TP.HCM đang đẩy người mua nhà, kể cả đầu tư, dạt ra các tỉnh vệ tinh, nơi phân khúc căn hộ giá phải chăng đang chiếm lĩnh thị trường.

Sự phân hóa sâu sắc của thị trường căn hộ, vốn thể hiện một bức tranh tương phản rõ rệt, là một trong những điểm nhấn chính được các chuyên gia Savills Việt Nam đưa ra tại sự kiện "Kỷ niệm 30 năm Savills Việt Nam – Báo cáo quý III-2025 và Triển vọng 10 năm tiếp theo".

Sự kiện diễn ra vào chiều 28-10 tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản.

TP.HCM: Căn hộ giá phải chăng chỉ chiếm 9%

Theo số liệu Savills Việt Nam công bố, bức tranh thị trường bất động sản TP.HCM và các tỉnh lân cận đang cho thấy sự lệch pha nghiêm trọng. Điều này đặt ra một thực tế đáng suy ngẫm về khả năng chi trả thực tế của đại đa số người dân tại đô thị trung tâm.

Cụ thể, báo cáo 9 tháng năm 2025 ghi nhận, thị trường TP.HCM cho thấy sự đuối sức rõ rệt trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Đáng báo động, các căn hộ có giá dưới 3 tỉ đồng chỉ chiếm vỏn vẹn 9% tổng số giao dịch toàn thành phố. Con số này là quá nhỏ bé so với nhu cầu ở thực của hàng triệu người dân đang sinh sống và làm việc tại đây.

Nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm. Ảnh: QH

Phát biểu tại sự kiện, ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Savills TP.HCM, thẳng thắn nhận định: Mặc dù tâm lý thị trường chung có cải thiện, nguồn cung mới bắt đầu quay trở lại, tỉ lệ hấp thụ tăng lên, nhưng khả năng chi trả của người mua ngày càng xa tầm với.

Các chuyên gia khác cũng chỉ ra rằng áp lực này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung mới tại TP.HCM trong ngắn hạn được dự báo tiếp tục hạn chế do vướng mắc pháp lý và chi phí đầu vào tăng.

Trong khi đó, mặt bằng giá vẫn neo ở mức rất cao và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới. Điều này khiến giấc mơ an cư của người lao động, gia đình trẻ tại thành phố ngày càng khó khăn.

Dòng tiền chảy mạnh về Bình Dương cũ

Trong khi TP.HCM khan hiếm nhà giá rẻ, một bức tranh hoàn toàn trái ngược đang diễn ra ở các tỉnh lân cận. Chính áp lực chi trả tại đô thị trung tâm đã tạo thành lực đẩy không thể cản được, đưa người mua nhà, từ nhóm có nhu cầu ở thực đến giới đầu tư, tìm về các thị trường vệ tinh.

Số liệu của Savills cho thấy tại các tỉnh giáp ranh, phân khúc căn hộ dưới 3 tỉ đồng chiếm đến hơn 60% tổng lượng giao dịch. Thực tế này khẳng định dòng tiền đang dịch chuyển mạnh mẽ ra khỏi TP.HCM cũ để tìm đến các lựa chọn dễ thở hơn về tài chính.

Đáng chú ý, thị trường khu vực Bình Dương cũ (TP.HCM mới) đang nổi lên như một tâm điểm, dẫn dắt cả nguồn cung và giao dịch của phân khúc này. Báo cáo nhấn mạnh, một mình Bình Dương cũ đã nắm giữ đến 90% lượng giao dịch căn hộ ở phân khúc giá phải chăng của toàn khu vực phía Nam.

Phân khúc căn hộ dưới 3 tỉ đồng chiếm đến hơn 60% tổng lượng giao dịch thị trường trong 3 quý đầu năm 2025. Ảnh: QH

Lý giải sức hút của các thị trường vệ tinh, nhiều chuyên gia cho rằng không chỉ nằm ở mức giá cạnh tranh. Các yếu tố cộng hưởng khác như việc sáp nhập, nâng cấp đơn vị hành chính, các quy hoạch đô thị mới bài bản và đặc biệt là các kế hoạch hạ tầng liên vùng tham vọng (như Vành đai 3, các tuyến cao tốc...) đang là thỏi nam châm tiếp tục gia tăng sức hút cho các thị trường này.