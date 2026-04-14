Cảnh báo sớm giao dịch bất thường: Hơn 4.170 tỉ đồng được 'giải cứu' 14/04/2026 16:24

(PLO)- Lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, khiến rủi ro mất tiền gia tăng. Trong bối cảnh đó, cảnh báo sớm trở thành “lá chắn” then chốt, giúp ngăn chặn giao dịch bất thường và bảo vệ tài sản khách hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến ngày 12-4, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (Hệ thống SIMO) đã có hơn 3,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là gần 4.170 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 23-3, con số này mới ở mức gần 4.000 tỉ đồng. Như vậy, chỉ sau 3 tuần, đã có thêm khoảng 170 tỉ đồng được “chặn lại”, thoát khỏi nguy cơ thất thoát nhờ hệ thống SIMO.

Những con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt của các giải pháp cảnh báo rủi ro trong thực tế, góp phần giúp khách hàng kịp thời nhận diện nguy cơ, hạn chế tổn thất tài chính và nâng cao mức độ an toàn trong quá trình giao dịch.

Công cụ cảnh báo rủi ro đang trở thành "lá chắn" bảo vệ an toàn tài chính cho người dùng.

Số liệu thống kê của Agribank cho thấy, tính tới ngày 5-4, dịch vụ AgriNotify (phát hiện, cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo) đã ghi nhận trên 200.000 lượt cảnh báo giao dịch. Trong đó, có hơn 91.000 giao dịch tạm dừng hoặc hủy bỏ với tổng giá trị hơn 360 tỉ đồng, giúp khách hàng nhận diện sớm rủi ro và hạn chế các giao dịch bất thường.

Hệ thống cảnh báo giao dịch được triển khai đồng bộ trên các kênh số như Agribank Plus, Mobile Banking, Internet Banking, áp dụng cho cả chuyển tiền nội bộ và chuyển tiền nhanh liên ngân hàng.

Theo đó, ngay khi người dùng nhập thông tin người nhận, hệ thống tự động đối chiếu với dữ liệu từ cơ quan chức năng và nguồn nội bộ để nhận diện các dấu hiệu bất thường. Nếu phát sinh rủi ro, cảnh báo sẽ được hiển thị tức thời, giúp khách hàng có thêm cơ sở cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch.

Các mức độ cảnh báo được phân loại thành ba cấp độ, bao gồm tài khoản rủi ro cao (thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền), tài khoản rủi ro trung bình (có dấu hiệu nghi ngờ, bất thường) và tài khoản chưa xác thực (khi thông tin người nhận không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Không chỉ áp dụng với kênh trực tuyến, tại quầy giao dịch, cơ chế cảnh báo cũng được tích hợp đối với các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản mở tại Agribank và một số ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Vietcombank và MB. Nhờ đó, khách hàng được cung cấp thông tin cảnh báo theo thời gian thực, cả trên ứng dụng lẫn khi giao dịch trực tiếp, từ đó có thêm cơ sở để cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch.