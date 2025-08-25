Cảnh sát biển Việt Nam thăm, luyện tập chung với Cảnh sát biển Indonesia 25/08/2025 16:20

(PLO)- Tàu số hiệu 8001 cùng đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam đã cập cảng tại Jakarta, Indonesia bắt đầu chuyến thăm, giao lưu văn hóa, luyện tập chung trên biển với Cảnh sát biển Indonesia.

Sáng 25-8, sau hải trình hơn 1.000 hải lý an toàn, tàu số hiệu 8001 cùng đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, làm trưởng đoàn đã cập cảng tại thành phố Jakarta, Indonesia bắt đầu chuyến thăm, giao lưu văn hóa, luyện tập chung trên biển, chia sẻ kinh nghiệm với Cảnh sát biển Indonesia.

Phó Đô đốc Irvansyah, Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia chủ trì Lễ đón đoàn Cảnh sát biển Việt Nam. Cùng đón đoàn có bà Tôn Thị Ngọc Hương, Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN; Đại tá Nguyễn Tuấn Đức, Tùy viên quốc phòng tại Indonesia cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và cán bộ, thủy thủ lực lượng Cảnh sát biển Indonesia.

Tàu của đoàn Cảnh sát biển Việt Nam cập cảng thành phố Jakata, bắt đầu chuyến thăm, giao lưu văn hóa, luyện tập chung trên biển, chia sẻ kinh nghiệm với Cảnh sát biển Indonesia. Ảnh: CSB

Phát biểu tại biểu lễ đoàn đoàn, Phó Đô đốc Irvansyah khẳng định ngoài các hoạt động giao lưu, hoạt động theo kế hoạch còn là điều kiện truyền tải những thông điệp, hình ảnh đẹp của đất nước và con người Indonesia.

Đây là nền tảng để hai lực lượng tiếp tục củng cố lòng tin, xây dựng và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng phát triển; thúc đẩy nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì an ninh, trật tự, an toàn, các vùng biển trong khu vực.

Quang cảnh lễ đón đoàn Cảnh sát biển Việt Nam khi tàu chuẩn bị cập cảng. Ảnh: Đức Định

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trân trọng chuyển lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đến Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia.

Cùng với đó, Đại tá Nguyễn Trần Đông nhấn mạnh, việc tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 đến Indonesia lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia, là cơ sở góp phần làm sâu sắc hơn kết quả Hội nghị song phương giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước.

Đoàn Cảnh sát biển Indonesia chụp ảnh lưu niệm chung cùng đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam sau khi tham quan tàu 8001. Ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Qua đó củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định phát triển, bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực.

Ngay sau lễ đón tàu, đoàn cán bộ, thủy thủ Cảnh sát biển Indonesia đã tham quan tàu tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo lịch trình, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động: Chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương và lãnh đạo Cảnh sát biển Indonesia; giao lưu thể thao với cán bộ, thủy thủ Cảnh sát biển Indonesia. Cùng với đó, đoàn cũng tham quan văn hóa tại thành phố Jakarta và phối hợp luyện tập chung trên biển.