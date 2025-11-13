Cấp cứu ngư dân Lâm Đồng bị giảm áp do lặn sâu 43 m 13/11/2025 17:45

(PLO)- Ngư dân tỉnh Lâm Đồng bị giảm áp do lặn bắt hải sản ở khu vực gần đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 13-11, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tiếp nhận ngư dân Phạm Xuân Hà (37 tuổi, ngụ xã Phan Rí, tỉnh Lâm Đồng).

Ông Hà là ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên tàu cá QNg 96199-TS, do ông Lê Đủ (54 tuổi, ngụ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Ông Hà bị giảm áp do lặn sâu ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Ngư dân Phạm Xuân Hà được đưa lên đảo Song Tử Tây cấp cứu. Ảnh: THÀNH VŨ

Theo thuyền trưởng Đủ, ngày 12-11, trong khi đang đánh bắt hải sản cách đảo Song Tử Tây khoảng 20 hải lý, ông Hà lặn sâu ba lần.

Ông Hà kết thúc lần lặn thứ ba lúc 16 giờ cùng ngày. Đến 6 giờ ngày 13-11, ông Hà thấy mệt, được các thuyền viên điều trị tái tăng áp độ sâu 14 m trong một tiếng nhưng không cải thiện. Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây trưa cùng ngày.

Theo Bệnh xã đảo Song Tử Tây, bệnh nhân Hà nhập bệnh xá trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, liệt nửa người trái, khó thở...

Các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2), biến chứng sốc, tổn thương thần kinh, liệt ruột, bí tiểu do lặn sâu 43 m giờ thứ 19.

Sau khi xin ý kiến hội chuẩn với Viện Y học Hải quân, Bệnh xã đảo Song Tử Tây điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6, truyền dịch, chống sốc, thở oxy, đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, chống kết tập tiểu cầu, corticoid,…

Hiện bệnh nhân Hà đang được lưu lại đảo để theo dõi, tiếp tục điều trị.