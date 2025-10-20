Cấp phép xây dựng điện tử: Triển khai sao cho hiệu quả? 20/10/2025 10:17

(PLO)- Cấp phép xây dựng điện tử là một chủ trương đúng đắn, cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một lộ trình phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa giao Sở Xây dựng TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Xây dựng TP hỗ trợ, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng. Điều này nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn TP.

Tăng cường tính minh bạch, công khai

Liên quan việc xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM cho rằng việc triển khai cấp phép xây dựng điện tử, đặc biệt nếu hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian, là một đề xuất mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc cải cách thủ tục hành chính. Nếu thực hiện thành công, cơ chế này sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn.

Theo đó toàn bộ quá trình nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả được thực hiện trên môi trường mạng sẽ giúp tăng cường tính minh bạch, công khai. Điều này giúp người dân và doanh nghiệp giám sát được quá trình xử lý, đồng thời giảm thiểu rủi ro tiêu cực, nhũng nhiễu.

Bên cạnh đó sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đây là lợi ích rõ ràng nhất. Doanh nghiệp và người dân có thể tiết kiệm tối đa chi phí đi lại, in ấn hồ sơ và thời gian chờ đợi. Việc này giúp dự án được triển khai nhanh chóng, thúc đẩy tốc độ đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh chung.

Ngoài ra, việc nộp hồ sơ điện tử còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, dữ liệu được số hóa sẽ giúp các cơ quan quản lý dễ dàng tra cứu, liên thông, và lưu trữ thông tin. Về lâu dài, việc xây dựng được một cơ sở dữ liệu quốc gia về xây dựng sẽ là nền tảng quan trọng cho công tác quy hoạch và quản lý đô thị.

Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng chỉ ra bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, đây cũng là một mục tiêu cực kỳ tham vọng và đầy thách thức. Việc áp dụng ngay có thể đối mặt với những rủi ro và khó khăn lớn.

Đơn cử như áp lực quá tải lên cơ quan thẩm định. Trong một thời gian ngắn, họ phải xem xét sự phù hợp của hồ sơ với rất nhiều quy định phức tạp về quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy....

Ngoài ra thủ tục cấp phép xây dựng không đứng một mình mà liên quan chặt chẽ đến pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy.... Nếu các thủ tục này không được cải cách, rút ngắn tương ứng và liên thông điện tử một cách thực chất, thì việc thông ở khâu cấp phép nhưng lại tắc ở các khâu khác sẽ khiến mục tiêu chung không đạt được...

Cần thí điểm có lộ trình

Để thực hiện cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử có hiệu quả, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho rằng cần phân định rõ công trình nào được miễn giấy phép xây dựng và công trình nào không. Cần phân biệt rõ thẩm quyền và phân quyền xử lý hồ sơ của người dân rồi mới tính chuyện hồ sơ xin phép điện tử.

Để thực hiện tốt cần xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về xây dựng. Theo đó cần có một hệ thống dùng chung, công khai, minh bạch và tích hợp đầy đủ dữ liệu về quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để các bên liên quan có thể tra cứu nhanh chóng và chính xác.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng cho rằng phải hoàn thiện hành lang pháp lý về trách nhiệm. Cụ thể là làm rõ và nâng cao trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế, đây là hướng đi phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, để khả thi, phải đi kèm các chế tài đủ mạnh như thu hồi chứng chỉ hành nghề vĩnh viễn nếu vi phạm nghiêm trọng và bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để đảm bảo bồi thường khi có sự cố do lỗi thiết kế.

Hơn nữa, về vấn đề này, cần triển khai thí điểm có lộ trình, thay vì áp dụng đại trà ngay lập tức, nên chọn một vài địa phương có đủ điều kiện về hạ tầng và nhân lực để triển khai thí điểm đối với một số loại công trình cụ thể. Việc này giúp rút kinh nghiệm, điều chỉnh quy trình trước khi nhân rộng, tránh gây xáo trộn lớn.

"Cấp phép xây dựng điện tử là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn nhưng cần sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và một lộ trình phù hợp cho sự phát triển bền vững của đô thị"- Luật sư Nguyễn Văn Hậu đánh giá.