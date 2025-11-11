Câu chuyện kiến tạo Thủ Thiêm Riverstage: Khi không gian sự kiện hòa cùng dòng chảy Sài Gòn 11/11/2025 16:28

(PLO)- Giữa nhịp sống năng động của thành phố, Thủ Thiêm Riverstage nổi lên như một biểu tượng mới của không gian sự kiện ven sông. Với vị trí đắc địa bên bờ sông Sài Gòn, Thủ Thiêm Riverstage mang đến không gian lý tưởng cho các lễ hội âm nhạc, sự kiện doanh nghiệp, tiệc Gala Dinner hay những đêm trình diễn nghệ thuật ấn tượng.

Biểu tượng văn hóa sáng tạo mới bên sông Sài Gòn

Sở hữu vị trí “vàng” ven sông Sài Gòn, điểm giao Cầu Ba Son - Thủ Thiêm (Trung tâm Thủ Thiêm TP. Thủ Đức cũ). Thủ Thiêm Riverstage là một trong những “venue sự kiện” độc đáo bậc nhất hiện nay. Với vị trí đắc địa và tầm nhìn “view sông - trung tâm thành phố”, không gian này vừa yên bình vừa sôi động giữa nhịp đô thị, được kiến tạo linh hoạt cho nhiều loại hình sự kiện khác nhau.

Đại diện của Thủ Thiêm Riverstage cho biết: “Chúng tôi mang đến một không gian sự kiện độc đáo và linh hoạt, lý tưởng cho các hoạt động nghệ thuật, văn hóa và doanh nghiệp.” Với tầm nhìn đó, Thủ Thiêm Riverstage không chỉ là địa điểm tổ chức sự kiện, mà là nơi ý tưởng và cảm xúc được thăng hoa giữa thiên nhiên và kiến trúc.

Dấu ấn kiến trúc sang trọng ven sông Sài Gòn

Thủ Thiêm Riverstage mở ra tầm nhìn ngoạn mục hướng về trung tâm thành phố. Khi đêm xuống, ánh đèn đô thị phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh, khiến mỗi sự kiện tại đây đều trở thành trải nghiệm đáng nhớ. Không gian sang trọng ven sông chính là yếu tố giúp Thủ Thiêm Riverstage ghi dấu ấn trong lòng các agency, doanh nghiệp và nghệ sĩ.

Với diện tích lớn cùng thiết kế sân khấu hình tròn độc đáo, Thủ Thiêm Riverstage mang đến sự linh hoạt hiếm có. Nơi đây phù hợp cho mọi quy mô tổ chức, từ buổi tiệc thân mật, họp báo, hội nghị doanh nghiệp đến những đại nhạc hội ngoài trời rực rỡ. Sự kết hợp giữa quy mô và thẩm mỹ giúp mỗi sự kiện đều được nâng tầm, vừa chuyên nghiệp vừa ấn tượng.

Đặc biệt, kiến trúc uốn cong mềm mại hòa cùng cảnh quan sông nước tạo nên tổng thể hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị. Mỗi chi tiết từ ánh sáng, âm thanh đến bố cục không gian đều được tính toán kỹ lưỡng, mang lại trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn đúng tinh thần “nghệ thuật hòa cùng dòng chảy Sài Gòn”.

Đa dạng không gian nâng tầm mọi trải nghiệm sự kiện

Thủ Thiêm Riverstage là tổ hợp venue hiện đại và giàu cảm hứng, được ví như “sân khấu đa diện giữa lòng thành phố”. Với kiến trúc mở, không gian linh hoạt và cảm hứng nghệ thuật đậm nét, nơi đây mang đến trải nghiệm sự kiện độc đáo, kết nối sáng tạo và cảm xúc. Tổ hợp gồm ba không gian riêng biệt với công năng khác nhau, phù hợp cho đa dạng loại hình sự kiện.

Với Symphony Hall (800m²) có sức chứa 600 người, dành cho sự kiện nghệ thuật, văn hóa và doanh nghiệp. Lumin Studio (200m² - 150 người) lý tưởng cho triển lãm, trưng bày sản phẩm. Bên cạnh đó còn có Elip Yard (2.000m²) khu vực ngoài trời rực rỡ, hoàn hảo cho các lễ hội, concert hay festival cộng đồng quy mô lớn. Thủ Thiêm Riverstage đã trở thành sự lựa chọn của nhiều sự kiện lớn như:

● Quốc Thiên MINI LIVESTAGE “SKYNOTE 2025”: Đêm nhạc giàu cảm xúc, nơi âm thanh, ánh sáng và không gian mở hòa quyện tạo nên trải nghiệm khó quên.

● Year End Party UOB - GALA DINNER “For All You Love”: Dấu ấn khép lại năm đầy thăng hoa, lan tỏa tinh thần gắn kết và tri ân sâu sắc.

● Zalopay & Miss Cosmo Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam: Sân khấu rực rỡ tôn vinh nhan sắc, phong cách và giá trị thương hiệu trong không gian sang trọng.

● Samsung Launch Event - GALAXY S25 FE & GALAXY TAB S11 SERIES: Sự kiện ra mắt đậm chất công nghệ, mang đến trải nghiệm tương tác sống động và ấn tượng.

● HEINEKEN STADIUM - UEFA Champions League Experience: Điểm hẹn bùng nổ cảm xúc, đưa người hâm mộ sống trọn không khí bóng đá đỉnh cao như tại sân vận động thật.

Thủ Thiêm Riverstage: Điểm chạm cảm xúc mới

Thủ Thiêm Riverstage được ví như nốt nhạc trầm ấm hòa vào giai điệu sôi động đô thị. Không gian này đang trở thành địa điểm tổ chức hội nghị doanh nghiệp và sự kiện được săn đón. Thủ Thiêm Riverstage không chỉ là địa điểm mà còn đại diện cho xu hướng tổ chức sự kiện gắn liền với cảnh quan và trải nghiệm.

Nơi đây không đơn thuần là một không gian sự kiện đó là nơi cảm xúc, ý tưởng và tinh thần hội tụ. Một biểu tượng mới ven sông Sài Gòn nơi những giấc mơ nghệ thuật và doanh nghiệp cùng được thắp sáng, để mỗi sự kiện tổ chức tại đây đều trở thành phần ký ức của dòng chảy thành phố không bao giờ ngừng.