Cầu thủ Brazil qua đời vì đâm vào bò 26/10/2025 20:02

(PLO)-Cầu thủ Brazil tài năng đầy hứa hẹn ra đi trong tiếc nuối vì húc phải bò.

Một tài năng trẻ U-20 đang lên vừa qua đời một cách đáng tiếc. Cầu thủ Brazil có tên Antony Ylano, 20 tuổi lái xe mô tô chạy tốc độ cực cao tông phải con bò trong đàn bò 5 con di chuyển trên đường. Cú va chạm mạnh làm chiếc mô tô vỡ nát nhiều mảnh ngay tại hiện trường.

Antony Ylano cũng không qua khỏi sau tai nạn thảm khốc khi được đưa đến bệnh viện ở Altos. Antony Ylano đang khoác áo CLB Piaui Esporte Clube.

Cầu thủ Brazil này chạy mô tô về nhà sớm để kịp làm sinh nhật cho bố của mình. Sáng sớm đường vắng, Antony Ylano lái xe mô tô phân khối lớn với tốc độ cực cao và tông phải 1 con trong đàn bò 5 con. Chiếc mô tô va đập với con bò tốc độ cao vỡ vụn nhiều mảnh, con bò bị thương nặng nhưng vẫn tìm cách chạy ra xa.

Có điều ngay tại hiện trường, cầu thủ Brazil dù bị tổn thương rất nặng nhưng anh vẫn tỉnh táo nói về nguyên nhân húc con cò.

Antony Ylano kể với những người xung quanh, anh đã thấy bóng trắng trên đường từ xa ngay hướng mình tiến tới. Tuy nhiên cầu thủ Brazil cứ cỡ cao tốc BR 343 vào thời gian này nông dân hay đốt rơm rạ, tạo nên những làn khói trắng, gây ảo giác lúc sáng sớm. Thế là anh không giảm tốc mà vượt qua chướng ngại nguy hiểm. Khi anh điều khiển chiếc mô tô phân khối lớn chạy tốc độ đến sát thì mọi chuyện đã muộn màng.

Ylano không thể xử lý kịp nữa vì lực quán tính quá lớn. Chiếc mô tô khủng còn nát vụn.

Antony Ylano là một cầu thủ tài năng, từng cùng CLB Piaui Esporte vô địch vùng, bang ở những giải U-20 những khu vực nhiều tài năng trẻ của Brazil.

Sự ra đi của tài năng trẻ Antonu Ylano là một mất mát cực kỳ to lớn và đáng tiếc.

CLB Piaui Esporte viết dòng trạng thái: “Nỗi đau từ đáy sâu trong con tim, mỗi chúng tôi đều thương tiếc và đau đớn khi Antony Ylano bất ngờ ra đi. Chúng tôi chia buồn cùng gia đình anh”.

Cảnh sát có mặt ngay tại hiện trường đưa cầu thủ Brazil đến bệnh viện nhanh nhất có thể, nhưng Antony Ylano không thể qua khỏi vì nội tạng bị hủy hoại quá nặng, xuất huyết nhiều bên trong.

Hầu như toàn cảnh vụ việc xảy ra trên cao tốc BR 343 này đều được camera công cộng ghi lại toàn bộ.