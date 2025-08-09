Cháy cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch ở Hà Nội 09/08/2025 12:29

(PLO)- Vụ cháy cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy cửa hàng xảy ra vào khoảng 8 giờ 20 sáng ngày 9-8, trên phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Hà Nội.

Vào thời xảy ra vụ cháy, nhiều người dân ở gần hiện trường đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời thời báo cho lực lượng chức năng và hô hoán giục người trong các cửa hàng chạy ra ngoài.

Thời điểm xảy ra cháy cửa hàng. Ảnh CTV

Đại diện UBND phường Kim Liên cho hay vào sáng cùng ngày, Công an phường nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cửa hàng giày dép Kiot 8 B7 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp các lực lượng tại chỗ và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 10, Công an Hà Nội nhanh chóng triển khai chữa cháy, cứu nạn. Đến 8 giờ 45 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định không có thương vong trong vụ cháy cửa hàng; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.