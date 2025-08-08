Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội CSGT ở Hà Nội 08/08/2025 21:25

(PLO)- Việc công khai số điện thoại 19 Đội trưởng các Đội CSGT Hà Nội nhằm tăng cường khả năng tiếp nhận phản ánh, góp ý từ người dân theo từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

Tối 8-8, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đã công khai số điện thoại cá nhân của 19 đội trưởng thuộc các đơn vị tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết thủ tục hành chính.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội về cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, việc công khai số điện thoại cá nhân nhằm tăng cường khả năng tiếp nhận phản ánh, góp ý từ người dân theo từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Đồng thời, hành động này thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm phục vụ.

Danh sách số điện thoại cá nhân Đội trưởng các Đội CSGT Hà Nội. Ảnh CA

Người dân và các tổ chức có thể gọi điện hoặc nhắn tin (qua Zalo, Viber) đến các số điện thoại được công khai để phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, hoặc góp ý về hoạt động của lực lượng CSGT. Các kênh liên lạc này sẽ tiếp nhận thông tin cả trong và ngoài giờ hành chính.

Trước đó, nhằm tiếp nhận kịp thời thông tin từ nhân dân, Phòng CSGT Hà Nội cũng đã công khai số điện thoại cá nhân của Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT: 0702.002.929 (tiếp nhận qua tin nhắn, cuộc gọi, Zalo, Viber…).

Người dân có thể phản ánh vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông qua các kênh: Trực ban Phòng CSGT: 0243.942.4451; Trung tâm điều khiển giao thông (Phòng CSGT): 0692.196.550 hoặc Ứng dụng iHanoi (trên điện thoại thông minh). Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo quy định.