Công khai số điện thoại của Cục CSGT và CSGT 34 tỉnh, thành phố 26/07/2025 19:53

Ngày 26-7, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục CSGT và các Trưởng phòng CSGT toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của lực lượng CSGT.

Hình ảnh CSGT điều tiết giao thông tại Hà Nội. Ảnh minh họa PHI HÙNG

Theo Cục CSGT, các số điện thoại này đều được thiết lập Zalo, Viber… Đây là kênh kết nối giữa Cục trưởng Cục CSGT và các Trưởng phòng Cảnh sát giao thông với quần chúng Nhân dân, nơi tiếp nhận những phản ánh về vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất cập trong tổ chức giao thông, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông...

Để thông tin tiếp nhận được thuận tiện cho việc xác minh, xử lý, cá nhân, tổ chức phản ánh thông tin liên quan, hình ảnh, video clip, tệp âm thanh… nên gửi tin nhắn tới số điện thoại hoặc trên nền tảng Zalo, Viber.

Ngoài ra Cục CSGT và Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố vẫn duy trì các kênh thông tin và tiếp nhận thông tin khác như: số điện thoại trực ban; Trang thông tin điện tử; Trang Fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook; tài khoản Zalo OA…

Dưới đây là số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục CSGT và trưởng phòng CSGT 34 tỉnh thành phố: