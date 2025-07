Thông báo mới nhất của Cục CSGT về việc kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe 18/07/2025 13:00

(PLO)-Phòng CSGT sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh, thành phố dự kiến ngày tổ chức kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe vào trước ngày 25 hàng tháng.

Cục CSGT, Bộ Công an có thông báo về việc kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT sẽ công khai thông tin vào trước ngày 25 hàng tháng

Theo Cục CSGT, ngày 11-7-2025, Cục CSGT đã có văn bản chỉ đạo Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe cho người dân.

Theo đó, định kỳ trước ngày 25 của tháng, Phòng CSGT thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh, thành phố dự kiến ngày tổ chức kiểm tra của tháng tiếp theo để người dân lựa chọn và đăng ký kiểm tra.

Sau thời hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Ảnh: TN

Phòng CSGT tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần, hướng dẫn người dân đăng ký kiểm tra.

Trước ngày kiểm tra ít nhất 2 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông báo cho người đã đăng ký kiểm tra trước đó về thời gian, địa điểm kiểm tra qua địa chỉ email, tin nhắn điện thoại hoặc các hình thức khác phù hợp, đảm bảo người dân nhận được đầy đủ và kịp thời thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra.

Theo Cục CSGT, quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, sau thời hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng CSGT tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Ngày 12-11-2024, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 65/2024/TT-BCA quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Tại Điều 7 Thông tư 65/2024/TT-BCA quy định về đăng ký, tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ như sau:

Hồ sơ đăng ký kiểm tra: Đơn đề nghị kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo mẫu số 1 Phụ lục kèm theo Thông tư này; Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng.

Thời gian tổ chức và nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra: Thời gian tổ chức kiểm tra được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý; Hồ sơ đăng ký kiểm tra nộp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra trước ngày đăng ký kiểm tra một trong các hình thức sau: trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, qua Ứng dụng định danh quốc gia; qua dịch vụ bưu chính; trực tiếp.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, người đăng ký kiểm tra thực hiện kê khai đầy đủ thông tin, đính kèm hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này và đăng ký ngày kiểm tra, lựa chọn cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phân công cán bộ kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra.

Người đăng ký kiểm tra có thể nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra quy định tại Điều 4 Thông tư này (Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) tại nơi thường trú, tạm trú, nơi ở hiện tại.

Người có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu có thể đăng ký kiểm tra lại tại cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức kiểm tra trước đó hoặc lựa chọn cơ quan có thẩm quyền kiểm tra để đề nghị kiểm tra lại. Trường hợp đề nghị kiểm tra lại, nếu giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng thì người đăng ký kiểm tra chỉ gửi đơn đề nghị kiểm tra.

Thông báo thời gian tổ chức kiểm tra: Trước ngày kiểm tra ít nhất 02 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông báo cho người đã đăng ký kiểm tra trước đó về thời gian, địa điểm kiểm tra qua địa chỉ email hoặc tin nhắn điện thoại ghi trong đơn đề nghị;

Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra đã thông báo trước đó thì cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phải thông báo cho người đã đăng ký kiểm tra trước đó qua địa chỉ email hoặc tin nhắn điện thoại ghi trong đơn đề nghị về thời gian, địa điểm kiểm tra.

Yêu cầu đối với người dự kiểm tra

Thông tư 65/2024/TT-BCA cũng quy định người dự kiểm tra có mặt theo đúng thời gian, địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông báo và sử dụng một trong các loại giấy tờ: thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân; giấy phép lái xe; giấy chứng nhận căn cước (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch); thẻ thường trú, thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài) để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đối chiếu thông tin với thông tin trong đơn đề nghị.

Người dự kiểm tra có mặt theo đúng thời gian, địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thông báo. Ảnh: TN

Trường hợp thông tin của người dự kiểm tra có trong căn cước điện tử, hệ thống định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng định danh quốc gia thì khai thác, sử dụng để đối chiếu với thông tin của người dự kiểm tra trong đơn đề nghị.

Người dự kiểm tra thực hiện đăng nhập vào phần mềm kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và thực hiện nội dung kiểm tra theo hướng dẫn của cán bộ kiểm tra. Người dự kiểm tra phải chấp hành nội quy tại nơi tổ chức kiểm tra.

Người dự kiểm tra là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số không biết đọc, biết viết tiếng Việt khi đến kiểm tra sử dụng người phiên dịch do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thuê người phiên dịch. Khi thực hiện nội dung kiểm tra, người phiên dịch phải dịch đúng, đủ câu hỏi trong phần mềm, giải thích, hướng dẫn đầy đủ cách thức kiểm tra để người dự kiểm tra thực hiện.

Kết thúc thời gian kiểm tra, người dự kiểm tra ký biên bản theo mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Thông tư này. Trường hợp người dự kiểm tra là người nước ngoài, người dân tộc thiểu số có người phiên dịch thì người dự kiểm tra và người phiên dịch ký tên hoặc điểm chỉ tại vị trí ký tên trong biên bản kiểm tra.

Biên bản kiểm tra được lập thành 2 bản, 1 bản lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, 1 bản giao cho người dự kiểm tra.