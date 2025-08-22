Chạy đua với thời gian đưa thuyền trưởng bị nạn từ biển vào đảo Phú Quý 22/08/2025 18:01

(PLO)- Đang đánh bắt trên biển, thuyền trưởng bị sự cố sức khỏe nên liên lạc nhờ đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, Lâm Đồng hỗ trợ.

Ngày 22-8, thông tin từ đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cho hay Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã hỗ trợ, ứng cứu một ngư dân bị nạn trên biển.

Theo đó, lúc 12 giờ 40 ngày 22-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp ngư dân đưa ông Nguyễn Ngọc Minh (48 tuổi, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), thuyền trưởng của tàu cá BĐ-98156 TS, đến cấp cứu tại Trung tâm Quân dân y đặc khu Phú Quý khi người này bị sự cố sức khỏe nghiêm trọng trên biển.

Đưa thuyền trưởng bị nạn vào đặc khu Phú Quý.

Trước đó, lúc 10 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý nhận tin báo từ các thuyền viên tàu cá BĐ- 98156 TS hành nghề mành chụp, cho biết thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Minh bị đau bụng, không ăn uống được, tàu cá đang khẩn cấp quay vào đảo Phú Quý. Trên tàu cá có 11 ngư dân.

Đưa thuyền trưởng lên xe cứu thương đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, sức khỏe thuyền trưởng đang xấu dần. Các ngư dân đề nghị Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu khi tàu cá cập cảng Phú Quý.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng liên lạc thường xuyên với tàu cá nắm chắc thời gian tàu cập cảng để sẵn sàng hỗ trợ. Sau 2 giờ 40 phút, tàu cá cập cảng và Đồn Biên phòng đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp.

Theo nguồn tin trên, hiện thuyền trưởng vẫn đau bụng dữ dội. Trung tâm Quân dân y Đặc khu Phú Quý đang làm các thủ tục chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.