Cháy xe tải chở diêm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, ùn tắc kéo dài 18/01/2026 14:27

(PLO)- Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường vụ cháy xe chở diêm thì khói tiếp tục bùng phát. Các phương tiện qua khu vực vẫn đang ùn tắc.

Trưa 18-1, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục CSGT cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ cháy xe tải trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Xe tải bị cháy rụi trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe tải chở diêm và giấy đang lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo hướng Bắc – Nam thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế kịp thời điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp và thoát ra ngoài.

Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bao trùm và thiêu rụi toàn bộ thân xe tải cùng hàng hóa. Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Các phương tiện ùn tắc kéo dài tại hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa. Đồng thời, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

"Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường. CSGT cũng đã phân luồng giao thông qua đoạn cao tốc trên", đại diện Đội CSGT đường bộ cao số 6 thông tin.

Tuy nhiên, đến gần 14 giờ cùng ngày, vụ cháy tiếp tục bùng phát. Các phương tiện qua khu vực vẫn đang ùn tắc.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy lúc 14 giờ ngày 18-1:

Khói bốc cao trở lại khi đang xử lý hiện trường.

Người dân bị mắc kẹt trên cao tốc đang ngóng chờ xử lý vụ cháy.

Dòng xe ùn tắc trên cao tốc.

Đám cháy bùng phát trở lại.