Chế độ ăn uống, tập luyện để tránh suy giãn tĩnh mạch 20/10/2025 15:49

(PLO)- Càng bắt đầu phòng ngừa sớm, tĩnh mạch của bạn càng khỏe mạnh khi về già. Các rối loạn như chân sưng, mạch máu nổi rõ, tĩnh mạch mạng nhện… có thể xuất hiện ngay từ tuổi 20-30.

Tĩnh mạch ở chân của chúng ta phải làm việc cật lực không ngừng nghỉ vì chúng có nhiệm vụ bơm máu nghèo oxy từ bàn chân và cẳng chân ngược dòng về tim. Để quá trình này diễn ra trơn tru, tĩnh mạch cần được hỗ trợ một cách chủ động.

Tại sao cần tăng cường tĩnh mạch?

Hệ tĩnh mạch, đặc biệt là ở chân làm việc vô cùng vất vả mỗi ngày, điều mà nhiều người không để ý, nhất là khi ngồi suốt cả ngày trong văn phòng rồi tối về nằm dài trên ghế sofa.

Thực tế, tĩnh mạch ở chân phải vận chuyển từ 7.000 đến 10.000 lít máu mỗi ngày ngược dòng trọng lực về tim, đây là một nỗ lực to lớn mà chỉ khi tĩnh mạch khỏe mạnh mới có thể đảm đương.

ThS.BS.CKII. Nguyễn Thành Hưng – Bác sĩ phẫu thuật mạch máu, Phòng khám đa khoa Ngọc Minh

Nếu tĩnh mạch yếu, chúng sẽ giãn ra theo thời gian, mất độ đàn hồi, dẫn đến ứ máu tại chân do máu không được đưa về tim hiệu quả. Van tĩnh mạch yếu khiến máu bị trào ngược, tạo điều kiện lý tưởng cho các bệnh suy tĩnh mạch mạn tính, giãn tĩnh mạch, huyết khối tĩnh mạch sâu.

Mẹo tăng cường sức khỏe tĩnh mạch

Một lối sống năng động, lành mạnh là yếu tố nền tảng để giữ cho tĩnh mạch chân khỏe mạnh.

Dưới đây là những cách đơn giản bạn có thể áp dụng hằng ngày mà không cần nhiều thời gian:

Vận động và thể thao

Mỗi chuyển động của chân đều tốt vì sự co cơ giúp kích hoạt bơm cơ, hỗ trợ máu chảy về tim. Những môn thể thao tốt cho tĩnh mạch bao gồm: đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, khiêu vũ, tập gym, thể dục, yoga...

Ngay cả những buổi đi bộ ngắn quanh khu nhà, đến tiệm bánh, hoặc đi làm cũng giúp ích rất nhiều cho tĩnh mạch. Lên cầu thang, đứng nhón chân, đi tại chỗ đều giúp kích hoạt bắp chân, nơi chứa hệ tĩnh mạch sâu quan trọng.

Nếu tĩnh mạch yếu, chúng sẽ giãn ra theo thời gian, mất độ đàn hồi, dẫn đến ứ máu tại chân do máu không được đưa về tim hiệu quả.

Tập “thể dục cho tĩnh mạch”

Có những bài tập đơn giản dành riêng cho chân và tĩnh mạch bạn có thể thực hiện tại bất kỳ đâu, khi ngồi hoặc đứng:

Khi ngồi:

Ngồi thẳng, hai chân đặt bằng trên sàn

Nhón gót, chỉ để mũi chân chạm đất, rồi lăn bàn chân xuống

Lặp lại 20 lần

Sau đó nhấc mũi chân lên (gót chạm sàn), lặp lại 20 lần

Khi đứng:

Nhón gót đứng trên đầu ngón chân, rồi hạ xuống

Lặp lại 20 lần

Đi bộ tại chỗ, nâng cao từng chân luân phiên

Kết hợp nâng đầu gối xen kẽ để tăng hiệu quả

Gác chân lên cao

Gác chân giúp máu dễ chảy ngược về tim mà không cần “bơm cơ”. Dù không giúp tăng sức cơ, nhưng giúp tĩnh mạch nghỉ ngơi. Buổi tối có thể gác chân lên tường hoặc kê gối cao khi nằm.

Tắm xen kẽ nóng – lạnh

Nhiệt độ thay đổi làm mạch máu co giãn có thể áp dụng để “tập thể dục” cho thành tĩnh mạch.

Tắm nước nóng – lạnh luân phiên giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu, kích thích lưu thông.

Chế độ ăn uống hợp lý

Ăn nhiều rau củ, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt

Hạn chế đồ ăn nhiều chất béo bão hòa

Tránh tăng cân, vì thừa cân tạo áp lực lớn lên tĩnh mạch

Uống đủ nước

Cơ thể cần nước để lưu thông máu trơn tru.

Nếu thiếu nước, máu trở nên đặc hơn, chảy chậm hơn sẽ làm tăng nguy cơ ứ trệ và hình thành huyết khối.

Vì vậy cần uống đủ nước lọc hoặc trà không đường. Đồng thời hạn chế cà phê, rượu vì có thể làm mất nước.

Mang giày đế thấp

Đi giày đế bệt hoặc giày thể thao giúp bàn chân tiếp đất trọn vẹn, tạo điều kiện cho bơm cơ hoạt động tốt. Cố gắng đi chân trần hoặc mang tất trong nhà để vận động tự nhiên nhiều hơn.

Hạn chế các tư thế gây hại cho tĩnh mạch

Việc duy trì một tư thế đứng hoặc ngồi quá lâu mà không vận động có thể làm máu ứ đọng ở chân, gây tăng áp lực lên tĩnh mạch và làm suy yếu van tĩnh mạch theo thời gian.

Ngồi bắt chéo chân, đứng một chỗ cố định, hoặc gập chân trong thời gian dài cũng là những tư thế bất lợi, làm cản trở dòng máu trở về tim. Hãy tạo thói quen đổi tư thế thường xuyên, đứng dậy đi lại sau mỗi 30-60 phút, và tránh ngồi gập chân quá lâu để bảo vệ hệ tĩnh mạch chân luôn khỏe mạnh.

Mang vớ y khoa

Nếu bạn có yếu tố nguy cơ cao hoặc tiền sử gia đình bị giãn tĩnh mạch, hãy mang vớ áp lực y khoa theo chỉ định. Áp lực từ vớ giúp hỗ trợ thành tĩnh mạch từ bên ngoài, hạn chế máu ứ đọng và giãn tĩnh mạch.