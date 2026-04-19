Chi tiết chính sách hỗ trợ người chưa thành niên là bị hại từ 20-5 19/04/2026 11:56

Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2026 quy định chi tiết về kinh phí, chi phí, hỗ trợ hoạt động tư pháp người chưa thành niên, có hiệu lực từ ngày 20-5.

Nghị định quy định chi tiết Điều 4 Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) về kinh phí, chi phí, hỗ trợ hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 120/2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em được sử dụng cho hoạt động tư pháp người chưa thành niên với các nội dung chi cụ thể.

Thứ nhất, chi hỗ trợ cho người chưa thành niên là bị hại có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm này bao gồm các trường hợp: không có nguồn nuôi dưỡng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật, bị nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

Về nội dung và mức chi, Nghị định quy định: Đối với chi phí tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý hỗ trợ cho người chưa thành niên là bị hại. Mức hỗ trợ do HĐND cấp tỉnh quyết định, theo hướng hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện.

Đối với hỗ trợ đột xuất, khẩn cấp một lần tối thiểu bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.

Đối với chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trường hợp người chưa thành niên là bị hại bị tổn hại sức khỏe được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trừ trường hợp quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cho người chưa thành niên là bị hại.

Một vụ án có người chưa thành niên tham gia phiên toà tại TAND huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM. Ảnh minh họa: SONG MAI

Đặc biệt, Nghị định quy định mức chi bồi thường cho người chưa thành niên là bị hại được thực hiện theo quy định chi tiết khoản 3 Điều 160 Luật Tư pháp người chưa thành niên. Cụ thể, trong trường hợp người chưa thành niên bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe cần được cứu chữa kịp thời nhưng người có nghĩa vụ bồi thường chưa thể thực hiện ngay, có thể sử dụng kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em để chi trả trước. Sau đó, người có nghĩa vụ bồi thường phải hoàn trả lại Quỹ theo quy định.

Như vậy, Nghị định 120/2026 đã cụ thể hóa nội dung phần chi của Quỹ Bảo trợ trẻ em tại Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) bằng việc xác định rõ đối tượng thụ hưởng, nội dung chi, mức chi và cơ chế sử dụng. Trong đó đáng chú ý là cơ chế chi trả trước từ Quỹ trong trường hợp khẩn cấp và trách nhiệm hoàn trả.

Qua đó, làm rõ cách thức vận hành nguồn kinh phí này trong thực tiễn, góp phần tăng cường hỗ trợ đối với người chưa thành niên là bị hại trong hoạt động tư pháp.