Chiếm đoạt hơn 2,9 tỉ đồng, 1 phụ nữ ở Đà Nẵng lĩnh án 7 năm tù

Ngày 11-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thụy Hà My (40 tuổi, ngụ quận Hải Châu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, ngày 15-10-2021, Lê Thụy Hà My đến nhà chị Đ.T.C.H (55 tuổi, ngụ quận Hải Châu) nói dối với chị H. là mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, My viết và ký vào giấy mượn tiền.

Do đã nhiều lần cho My mượn tiền nên chị H. chuyển vào tài khoản của My số tiền hơn 2,9 tỉ đồng. Từ ngày 15-10 đến ngày 27-10-2021, My sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, My cho hai người bạn mượn 770 triệu đồng.

My đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền này cho chị H.. Tại tòa, My khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thụy Hà My mức án 7 năm tù.

HẢI HIẾU