Chờ đợi gì ở màn duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ? 23/05/2025 11:00

Lục quân Mỹ ngày 21-5 đã bắt đầu chuẩn bị vận chuyển các xe tăng Abrams từ căn cứ Fort Cavazos (bang Texas) đến thủ đô Washington, D.C. để tham gia cuộc duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập lực lượng này, dự kiến diễn ra trên Quảng trường quốc gia (National Mall) vào ngày 14-6, đài ABC News đưa tin.

Theo giới chức Mỹ, tổng cộng sẽ có 28 xe tăng M1 Abrams được điều đến để tham gia duyệt binh.

Lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân cũng trùng với ngày sinh nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Xe tăng Abrams của quân đội Mỹ tham gia lễ duyệt binh tại Ba Lan tháng 8-2024. Ảnh: AFP

Cuộc duyệt binh lần này còn có sự góp mặt của xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép Stryker, cùng với các phương tiện thời Thế chiến II như xe tăng M4 Sherman, máy bay vận tải Douglas C-47 và máy bay chiến đấu P-51 Mustang.

Trực thăng Cobra và Huey cũng sẽ nằm trong số 50 máy bay quân sự tham gia duyệt binh. Ngoài ra, sẽ có sự xuất hiện của 34 con ngựa, 2 con la, 1 chiếc xe ngựa và 1 chó nghiệp vụ.

Giới chức Mỹ cho biết các khí tài hạng nặng sẽ được bố trí tại Công viên West Potomac ở Washington, D.C trước thềm cuộc duyệt binh. Đoàn diễu hành dự kiến đi dọc theo Đại lộ Constitution và kết thúc gần Nhà Trắng - nơi các lính dù thuộc Đội Hiệp sĩ Vàng của Lục quân Mỹ sẽ nhảy dù xuống khu vực Ellipse.

Một trong các lính dù này sẽ trao tặng lá cờ được gấp gọn cho ông Trump. Sau khi cuộc duyệt binh kết thúc, ông Trump dự kiến sẽ chủ trì nghi thức tuyên thệ Hiến pháp cho khoảng 250 tân binh và binh sĩ tái gia nhập Lục quân Mỹ.

“Tuyến diễu hành sẽ tái hiện quá trình phát triển của Lục quân từ thời Chiến tranh giành độc lập cho đến Lục quân Mỹ của tương lai” - theo thông cáo báo chí của ban tổ chức.

“Người xem sẽ được trải nghiệm 250 năm lịch sử quân đội qua các màn tái hiện bởi diễn viên trong trang phục quân nhân các thời kỳ, thiết bị và phương tiện đúng với từng giai đoạn lịch sử, các màn bay biểu diễn ấn tượng và dàn nhạc quân đội trong một sự kiện mang tính bước ngoặt này” - thông cáo cho biết thêm.

Lục quân Mỹ cho biết dự kiến chi từ 25 đến 45 triệu USD cho các sự kiện năm nay, tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn nhiều khi tính thêm các chi phí khác.

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã xếp sự kiện này vào danh mục “sự kiện đặc biệt liên quan đến an ninh quốc gia” tương tự như lễ nhậm chức tổng thống. Bộ An ninh Nội địa Mỹ hiện chưa công bố ước tính chi phí đảm bảo an ninh cho sự kiện.

Lục quân cũng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có hư hại xảy ra với các tuyến đường ở Maryland và Washington. Giới chức cho biết sẽ giảm thiểu rủi ro này bằng cách lắp bánh xích cao su mới cho các phương tiện hạng nặng và đặt các tấm kim loại trên đường ở những đoạn xe tăng phải cua gắt.

Theo Lục quân, sẽ có khoảng 6.700 binh sĩ bắt đầu đến Washington, D.C. từ ngày 11-6 và sẽ nghỉ ngơi tại các tòa nhà chính phủ không còn sử dụng, bao gồm trụ sở Bộ Nông nghiệp.