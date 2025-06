Chờ hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay với sự trở lại của ông Trump 15/06/2025 16:08

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp tiên tiến nhất (G7) năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-6 tại Canada. Với sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hội nghị năm nay sẽ rất đáng chú ý, tờ The New York Times dẫn nhận định giới quan sát.

Thủ tướng Đức Angela Merkel thảo luận với Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Charlevoix (Canada) vào năm 2018. Ảnh: VĂN PHÒNG BÁO CHÍ CHÍNH PHỦ ĐỨC

"Các hội nghị thượng đỉnh G7 trước đây, cũng như các hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đều là những cuộc họp mặt gia đình khó xử. Tôi nghĩ câu hỏi bây giờ không phải là ‘Đây có phải là một cuộc họp mặt gia đình khó xử không?’ Tôi nghĩ câu hỏi là ‘Đây có còn là một gia đình không?’” – ông Max Bergmann, Giám đốc Chương trình Châu Âu, Nga và Âu-Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ), nói.

Loạt vấn đề sẽ được thảo luận

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra tại Kananaskis (Canada), với sự tham dự của lãnh đạo các nước G7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Trong chương trình nghị sự, việc hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại vẫn là một trong những chủ đề chính và có thể là một trong những vấn đề được bàn luận nhiều nhất. Trong khi châu Âu duy trì cam kết cho Ukraine thì chính quyền ông Trump đang có những động thái ngược lại.

Tại một phiên điều trần trước quốc hội Mỹ ngày 10-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo Washington sẽ cắt giảm ngân sách viện trợ quân sự dành cho Ukraine trong dự thảo ngân sách quốc phòng sắp tới, theo tờ The Kyiv Independent.

“Ngân sách lần này có sự cắt giảm. Chính quyền [Tổng thống Mỹ Donald Trump] có quan điểm rất khác về cuộc xung đột đó. Chúng tôi tin rằng một giải pháp đàm phán hòa bình là vì lợi ích tốt nhất của cả hai bên cũng như lợi ích quốc gia của chúng ta” – ông Hegseth nói.

Theo giới phân tích, ông Trump có thể tiếp tục nhắc đến đề nghị các nước thành viên NATO tăng chi tiêu cho quốc phòng – vốn là chủ đề được chính quyền ông Trump nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra tại Kananaskis, Alberta (Canada). Ảnh: AFP

Ngoài ra, vấn đề thuế quan dự kiến cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong hội nghị lần này. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán hội nghị khả năng sẽ không đề cập biến đổi khí hậu và hầu như không thảo luận về vấn đề di cư – hai chủ đề chia rẽ sâu sắc giữa châu Âu và Mỹ.

Hạn chế khó xử

Theo The New York Times, các nhà lãnh đạo châu Âu đã chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay bằng nhiều cách. Do đó, kịch bản bất ngờ như năm 2018 khó có thể xảy ra.

Tại cuộc họp năm đó, bức ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel đang đứng nói về hướng Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi ông Trump khoanh tay lắng nghe đã trở nên nổi tiếng khắp các nền tảng. Vào cuối hội nghị thượng đỉnh, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump ám chỉ thủ tướng Canada là "không trung thực và yếu đuối" vì đã tuyên bố sẽ trả đũa kế hoạch áp thuế thép và nhôm mà Mỹ đưa ra.

Sau đó, Tổng thống Trump đã không tán thành tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh G7.

Bên cạnh việc hội nghị tránh đề cập các chủ đề nhạy cảm, trước cuộc gặp thượng đỉnh năm nay, các nhà lãnh đạo G7 đã có những cuộc gặp riêng với ông Trump.

Vào tháng 5, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đàm phán một thỏa thuận với ông Trump vào nhằm cắt giảm một số mức thuế của Mỹ đối với nhôm, thép và ô tô. Dù thỏa thuận chưa được thực hiện nhưng thông qua đối thoại trực tiếp, phía Anh giờ đây phần nào nắm bắt được mong muốn của chính quyền ông Trump.

Tổng thống Pháp Emanuel Macron, tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đã có chuyến thăm Mỹ và gặp Tổng thống Trump. Trong các cuộc gặp này, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức cũng đã nỗ lực tìm được tiếng nói chung với Mỹ về các vấn đề như Ukraine, thương mại song phương.

Hôm 13-6, Bộ Ngoại giao Nhật cho biết Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump.

Trong cuộc điện đàm, "Thủ tướng Ishiba đã nhắc lại quan điểm của Nhật về các biện pháp thuế quan của Mỹ, có tính đến kết quả của các cuộc tham vấn Nhật-Mỹ về các biện pháp thuế quan của Mỹ cho đến nay", Bộ ngoại giao Nhật cho biết.

Ông Trump tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2018. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Theo bà Rachel Rizzo - thành viên cấp cao tại Trung tâm châu Âu của nhóm nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương, việc các nhà lãnh đạo G7 chuẩn bị kỹ lưỡng và tránh một đụng độ quan điểm với ông Trump là điều hợp lý.

"Nếu Mỹ cực kỳ phản đối điều gì đó, mà G7 đưa điều đó vào chương trình nghị sự, thì điều đó sẽ không có ích. Vì [G7] biết rằng điều đó sẽ tạo ra căng thẳng trong những thời điểm như thế này" – bà nói.