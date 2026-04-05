Chở quá tải 126% trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị 77 triệu đồng 05/04/2026 13:20

(PLO)- Xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết chở quá tải đến 126,77% bị xử phạt 77,5 triệu, buộc hạ tải và tước phù hiệu vận tải.

Ngày 5-4, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết vừa xử phạt một tài xế và chủ xe về hành vi vi phạm chở quá tải, quá khổ, vượt chiều cao quy định trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Xe chở hàng quá tải đến hơn 126%.

Theo đó, ngày 4-4, qua công tác kiểm soát, Đội CSGT số 6 phát hiện trường hợp xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát đăng ký tại Thanh Hóa 36H-02.7… lái xe NVĐ (ngụ TP.HCM) điều khiển vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe này chở hàng hóa với mức vượt lên đến 126,77% (thuộc trường hợp vượt trên 100% đến 150%).

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời trừ 8 điểm Giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã Thương mại AD, lực lượng chức năng đã lập biên bản về hành vi để cho người làm công thực hiện hành vi chở hàng quá tải trọng với mức xử phạt: 70 triệu đồng và tước phù hiệu vận tải 2 tháng theo quy định.

CSGT buộc hạ tải theo qui định.

Ngoài tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 77,5 triệu đồng, CSGT còn buộc phương tiện hạ tải theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình.

Lực lượng CSGT tiếp tục khuyến cáo: Người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tải trọng phương tiện; tuân thủ hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông và giám sát hành trình.

Toàn tuyến cao tốc đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát mọi hành vi vi phạm đều bị ghi nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.