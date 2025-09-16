Chốt nội dung sửa đổi trong chương trình học sau sáp nhập tỉnh 16/09/2025 12:47

(PLO)- Chương trình giáo dục của một số môn học được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 17/2025 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 202/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết 203/2025 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để phù hợp với Hiến pháp và Nghị quyết của Quốc hội, chương trình giáo dục của các môn học Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học và THCS, Địa lí lớp 12, Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân lớp 10 (Giáo dục kinh tế và pháp luật) cần phải chỉnh sửa.

Chương trình giáo dục của một số môn học cần phải chỉnh sửa. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Bộ GD&ĐT cho biết đã tổ chức nghiên cứu, phát triển chương trình, sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục của các môn học nêu trên theo quy định hiện hành. Đến nay, chương trình sửa đổi, bổ sung đã được ban hành.

Cụ thể, đối với môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học và THCS, môn Địa lí lớp 12, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vùng kinh tế - xã hội như: tổ chức lãnh thổ sản xuất của một số ngành kinh tế, ranh giới vùng kinh tế - xã hội; tên và số lượng các tỉnh, thành phố trong vùng, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế, tình hình phát triển, phân bố các ngành kinh tế trên các vùng và một số nội dung khác để bảo đảm tính logic trong thực hiện.

Đối với chương trình môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và chủ đề “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối với môn Lịch sử, sửa đổi, bổ sung chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 (chuyên đề “Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử”).

Chi tiết các nội dung được sửa đổi trong chương trình giáo dục của các môn tại đây.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, năm học 2025-2026, các trường tiếp tục sử dụng sách giáo khoa đã lựa chọn; đồng thời tổ chức rà soát, chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên điều chỉnh ngữ liệu trong các bài học, chủ đề để phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và nội dung sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ quản lý và giáo viên triển khai thực hiện; trong đó hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung bài giảng, bảo đảm tính chính xác, cập nhật và phù hợp thực tiễn, đặc biệt đối với ngữ liệu, số liệu, bản đồ, ranh giới vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính.

Bộ cũng sẽ hướng dẫn về việc tổ chức dạy học theo chương trình sửa đổi, triển khai đầy đủ các nội dung bổ sung trong các môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học và THCS; Địa lí lớp 12; Lịch sử và Giáo dục công dân lớp 10.