Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ

(PLO)- Tại phiên họp cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức...

Chiều ngày 22-9, tiếp tục phiên họp thứ 49, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh xung đột quốc tế, đại dịch COVID-19, thiên tai trong nước dồn dập.

Tuy nhiên, công tác điều hành của Chủ Tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ vẫn đảm bảo theo nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra.

Trong đó, Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, phát huy tinh thần đổi mới, “dám nghĩ, dám làm” và thực hiện cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, năm 2024 tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Đây là mức cao nhất trong 10 năm qua.

Sáu tháng đầu năm 2025, tăng trưởng cũng đạt 7,92%. Kinh tế vĩ mô được ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

“Đặc biệt trong 8 tháng đầu năm, việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở trung ương rồi chính quyền hai cấp phải nói diễn ra hết sức khẩn trương, vừa chạy vừa xếp hàng nhưng công việc điều hành của Chủ tịch nước, của Thủ tướng vẫn đảm bảo thực hiện theo nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, báo cáo của Chính phủ đã phản ánh toàn diện, sâu sắc kết quả công tác trong cả nhiệm kỳ; thể hiện rõ phương châm, quan điểm chỉ đạo, điều hành, đồng thời nêu rõ hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội nêu ba vấn đề lớn. Thứ nhất là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cần khắc phục tình trạng một số quy định pháp luật còn chưa theo kịp thực tiễn, thiếu tính ổn định, khả thi; tình trạng ban hành chậm văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục.

Thứ hai là việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp, “cuộc cách mạng” về tổ chức có ý nghĩa lịch sử, liên quan trách nhiệm lớn của Chính phủ. Đến nay, việc sắp xếp đã cơ bản ổn định nhưng cần tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ cấp phường, xã đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, nhất là về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Ba là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Chủ tịch Quốc hội chỉ ra thủ tục ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường vẫn còn vướng, cần nhân lực mạnh để vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần đổi mới cách thức trình bày báo cáo tại Quốc hội, rút gọn thời gian để đại biểu có thêm thời gian thảo luận.

“Hiện tất cả báo cáo đã được số hóa, đại biểu có thể theo dõi trên ứng dụng, trên cổng thông tin. Chúng ta cần khái quát gọn để dành nhiều thời gian thảo luận”, Chủ tịch Quốc hội nói.