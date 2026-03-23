Chương trình 'Táo quân' trở lại trên VTV3 vào cuối tháng 3-2026 23/03/2026 12:07

(PLO)- Các Táo gạo cội (NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng và Vân Dung) sẽ tái xuất trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân.

Thời báo VTV (Đài truyền hình Việt Nam) ngày 23-3 đã đăng tải thông tin cho biết Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3 (31-3-1996 – 31-3-2026), dàn Táo gạo cội của "Táo quân" sẽ trở lại trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3.

Chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành và yêu mến kênh trong suốt nhiều năm qua.

Các nghệ sĩ tập luyện cho chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3". Ảnh: VTV

"Không phải chỉ có khán giả nhớ chương trình Táo quân mà chúng tôi cũng nhớ lắm! Với lần này, từ một format cũ, chúng tôi biến tấu đem lại niềm vui và đem lại hương vị của Táo quân, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3"- NSƯT Chí Trung nói.

NSƯT Đức Hùng thì chia sẻ, anh cảm giác như ngày hôm nay là sắp giao thừa. Cảm xúc như cách đây rất nhiều năm mỗi lần chuẩn bị trang phục cho các Táo.

“Năm nay, tôi sẽ lựa chọn với Quang Thắng lúc nào cũng thích một màu đỏ, nhưng với Tự Long hay anh Chí Trung sẽ có những màu khác lạ hơn một chút. Ngọc Hoàng luôn luôn là một hình mẫu rất chuẩn mực, cho nên phải hoàn toàn tôn trọng những tạo hình đó trong suốt những năm vừa qua." - NSƯT Đức Hùng bày tỏ.

Những ngày này, các nghệ sĩ đang tích cực tập luyện tại Đài Truyền hình Việt Nam để mang tới cho quý khán giả phần trình diễn ấn tượng nhất.

Chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 sẽ được phát sóng vào lúc 20g ngày 29-3-2026 trên kênh VTV3.