Có báo cáo tình báo nói chương trình hạt nhân Iran không bị phá hủy, Mỹ bác

Một báo cáo tình báo sơ bộ cho thấy chương trình hạt nhân Iran sẽ chỉ bị gián đoạn vài tháng sau các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Tehran cuối tuần qua, tờ The New York Times và đài CNN ngày 24-6 dẫn nguồn tin từ chính quyền Mỹ.

Theo các quan chức, một tài liệu mật ban đầu của Mỹ kết luận rằng các đợt oanh tạc không phá hủy được các bộ phận then chốt trong chương trình hạt nhân Iran, do không làm sập được các công trình ngầm.

Bản báo cáo do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) biên soạn cũng nhận định rằng các cuộc tấn công nhằm vào ba cơ sở tại Fordow, Natanz và Isfahan chỉ làm gián đoạn chương trình hạt nhân Iran chưa đầy sáu tháng, theo The New York Times.

Ảnh vệ tinh căn cứ hạt nhân Fordow của Iran ngày 22-6 sau khi bị Mỹ ném bom. Ảnh: MAXAR

Theo báo cáo của DIA, các quả bom xuyên phá không tiêu diệt được các máy ly tâm tại các cơ sở trên, mà chủ yếu gây thiệt hại đối với các cấu trúc phía trên mặt đất.

Báo cáo cũng cho biết, phần lớn lượng uranium đã làm giàu cao của Iran không bị phá hủy, do đã được di chuyển trước cuộc tấn công.

Những kết luận này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố nhiều lần của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ”.

Nhà Trắng, dù thừa nhận có tồn tại bản báo cáo, nhanh chóng bác bỏ nội dung trong đó. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi báo cáo này là “hoàn toàn sai sự thật”.

“Cái gọi là ‘bản đánh giá’ này hoàn toàn sai, được phân loại là 'tuyệt mật'. Vậy mà nó vẫn bị rò rỉ cho CNN bởi một người giấu tên, được cho là nhân viên cấp thấp trong cộng đồng tình báo” - bà Leavitt viết trên mạng xã hội X.

“Việc rò rỉ thông tin từ bản đánh giá này rõ ràng là một nỗ lực nhằm hạ thấp Tổng thống Trump và phủ nhận công lao của những phi công chiến đấu dũng cảm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt chương trình hạt nhân của Iran. Cả thế giới đều biết điều gì xảy ra khi bạn thả 14 quả bom nặng hơn 13 tấn trúng đích một cách hoàn hảo” - theo bà Leavitt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 22-6 cũng dùng cùng một cách diễn đạt, cho rằng các đòn tấn công là “đòn kết liễu” đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Trong một tuyên bố gửi tờ The Hill ngày 24-6, ông Hegseth cho rằng mức độ tàn phá thực sự của các quả bom chưa thể đánh giá chính xác, do hiện trường bị hư hại nghiêm trọng.

“Dựa trên tất cả những gì chúng tôi đã quan sát được, chiến dịch không kích của chúng ta đã xóa sổ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran” - theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

“Các quả bom khổng lồ của chúng ta đã đánh trúng chính xác từng mục tiêu — và hoạt động hoàn hảo. Hiệu ứng của những quả bom đó đang bị chôn vùi dưới một núi đổ nát ở Iran; vì vậy, bất kỳ ai nói rằng các quả bom không gây thiệt hại nghiêm trọng đều chỉ đang cố gắng hạ uy tín tổng thống và phủ nhận sự thành công của nhiệm vụ” - ông Hegseth bổ sung.