Cô gái 27 tuổi không thể quay cổ vì căn bệnh hiếm gặp 20/09/2025 08:41

(PLO)- Bị xơ hoá cơ ức đòn chũm bẩm sinh nhưng không can thiệp y tế kịp thời, cô gái 27 tuổi phát triển nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Ngày 20-9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, TP.HCM, thông tin vừa điều trị thành công cho bệnh nhân bị xơ hóa cơ ức đòn chũm bẩm sinh nhiều biến chứng nghiêm trọng như vẹo cổ nặng, lệch vai, cong vẹo cột sống và mất khả năng quay cổ.

Cô gái 27 tuổi mất khả năng quay cổ vì mắc bệnh bẩm sinh hiếm gặp.

Bệnh nhân nữ 27 tuổi (quê Lâm Đồng), mặc dù được phát hiện bệnh từ nhỏ nhưng chỉ được điều trị bằng vật lý trị liệu đơn thuần mà không có can thiệp y tế kịp thời. Hậu quả, bệnh nhân gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng như vẹo cổ nặng, lệch vai, cong vẹo cột sống và mất khả năng quay cổ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh nhân được phẫu thuật cắt điểm bám gân cơ ức đòn chũm trái, tình trạng cải thiện rõ rệt.

Được biết, hiện các bác sĩ thường áp dụng 2 hướng chính là điều trị bảo tồn và phẫu thuật. Đối với điều trị bảo tồn, trẻ sẽ được vật lý trị liệu thông qua xoa bóp, kéo giãn cơ cổ và tập các bài tập chuyên biệt.

Bệnh nhân được phẫu thuật cắt điểm bám gân cơ ức đòn chũm trái.

ThS BS Phạm Thanh Vủ - khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết: “Phẫu thuật thường được chỉ định cho trẻ trên 2 tuổi, đặc biệt trong các trường hợp vẹo cổ nặng và điều trị bảo tồn không hiệu quả”.

Tương tự, BS CKII Lê Hoàng Văn Hải - Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và phòng ngừa biến chứng: “Phụ huynh cần đặc biệt chú ý quan sát các dấu hiệu bất thường như khối u ở cổ hoặc đầu nghiêng của trẻ. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp trẻ phục hồi tốt hơn”.

Theo đó, các dấu hiệu điển hình của bệnh bao gồm sự xuất hiện của khối u nhỏ, chắc ở vùng cơ ức đòn chũm, trẻ nghiêng đầu về một bên và gặp khó khăn khi xoay đầu sang phía đối diện.

Để phòng ngừa biến chứng hiệu quả, các bác sĩ khuyến nghị phụ huynh cần theo dõi sát tư thế đầu và cổ của trẻ, không trì hoãn việc đưa trẻ đi khám khi phát hiện bất thường, tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị và duy trì tái khám định kỳ. Đặc biệt, việc thực hiện đầy đủ các bài tập vật lý trị liệu tại nhà đóng vai trò then chốt trong quá trình điều trị.