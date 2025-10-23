Có quỹ đầu tư quy mô nghìn tỉ USD quan tâm đến chứng khoán Việt Nam 23/10/2025 16:43

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, rất nhiều quỹ đầu tư hiện đang quản lý lượng vốn hàng trăm tỉ, hàng nghìn tỉ USD đang quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 23-10, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam tổ chức sự kiện đối thoại với chủ đề “Tiền mới, hàng mới và cơ hội trên thị trường mới nổi”.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: NGỌC DIỆP

Ngày 8-10, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Nâng hạng không chỉ là sự công nhận về mặt kỹ thuật của các tổ chức xếp hạng quốc tế như FTSE Russell, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực cải cách sâu rộng của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng giao dịch và tăng cường tính minh bạch, hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Nâng hạng là cột mốc quan trọng trong lịch sử 25 năm thị trường chứng khoán

Phát biểu tại đối thoại, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm qua.

Sau nâng hạng, cơ quan quản lý và tất cả các thành viên thị trường sẽ còn rất nhiều việc cần triển khai để thị trường chứng khoán đóng góp hiệu quả hơn cho nền phát triển kinh tế đất nước.

Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết thêm rằng, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thời gian qua đã chuẩn bị nhiều giải pháp từ phía cung lẫn phía cầu để đảm bảo tận dụng được tất cả các lợi thế khi chúng ta được nâng hạng.

“Nâng hạng thị trường không phải là như đội lên một chiếc vương miện để thỏa mãn, mà phải nhìn nhận từ việc nâng hạng là một cột mốc, từ đó sẽ cần phát triển thêm gì, tận dụng lợi thế sau nâng hạng như thế nào. Từ thời điểm trước khi nhận diện được khả năng thị trường sẽ có thể được nâng hạng và đến hiện tại khi đã nâng hạng được hai tuần, có thể từ phía thị trường hoặc nhà đầu tư chưa cảm nhận được nhiều thay đổi, nhưng từ góc độ Ủy ban Chứng khoán nhận diện được sẽ có nguồn vốn rất lớn từ thị trường thế giới”, ông Bùi Hoàng Hải cho biết.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thì dòng tiền nội và vốn ngoại chờ đợi vào thị trường rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Ảnh: NGỌC DIỆP

Điều này đòi hỏi hạ tầng công nghệ phải đủ năng lực để đáp ứng. Với HOSE, yêu cầu đặt ra là khẩn trương tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, bên cạnh đó là nâng cao chất lượng hàng hóa. Làm sao để ngày càng có thêm nhiều hàng hóa chất lượng cao đưa lên thị trường đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài thúc đẩy lượng và chất trên thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu cũng đang đặt ra thách thức và cơ hội trong bối cảnh mới, không gian tăng trưởng mới. Ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho hay, trái phiếu chính phủ là mảng quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang phát triển, để tăng cường đẩy mạnh đầu tư công…

Ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ảnh: NGỌC DIỆP

Tăng trưởng kinh tế dựa quá nhiều vào tín dụng ngân hàng tiềm ẩn rủi ro

Từ góc độ công ty chứng khoán, ông Phạm Lưu Hưng – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phân tích Đầu tư của Chứng khoán SSI cho rằng thị trường vốn cần giữ vai trò quan trọng hơn trong nền kinh tế. Ông Hưng lý giải để hiện thực hóa được mục tiêu tăng trưởng GDP 2 chữ số của Chính phủ, trong khi tăng trưởng GDP năm 2024 đạt hơn 7%, vậy 3% tăng trưởng còn lại cần đến từ thị trường vốn.

Ông Hưng phân tích hiện tại tỉ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam tăng rất nhanh. Nếu tăng trưởng tiếp tục đến từ tín dụng ngân hàng như thế này sẽ tạo ra sức ép rất lớn lên hệ thống ngân hàng. Để phát triển thị trường vốn nhằm giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng sẽ cần đến nguồn tiền rất lớn từ các quỹ đầu tư ngoại cũng như huy động thêm nguồn tiền từ người dân.

Tỉ lệ phân bổ tài sản người dân vào đầu tư tài chính ở Việt Nam. Nguồn: SSI

Tỉ lệ phân bổ tài sản người dân vào đầu tư tài chính ở Việt Nam, theo số liệu của ông Hưng, hiện còn quá thấp so với các nước trong khu vực, mới chỉ ở ngưỡng 23%. Tỉ lệ này tại các nước khác trong khu vực lần lượt như sau: Thái Lan (39%), Indonesia (40%), Malaysia (43%), Trung Quốc (51%).

Trong bối cảnh đó, việc thu hút thêm dòng tiền từ các quỹ đầu tư ngoại là vô cùng cần thiết. Mục tiêu này, theo Giám đốc Phân tích Đầu tư của SSI, cần đến sự nỗ lực của phía cơ quan quản lý nhà nước cũng như các thành viên thị trường.