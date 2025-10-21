Chứng khoán Việt Nam sau phiên giảm sốc, kịch bản năm 2022 liệu có lặp lại? 21/10/2025 09:24

(PLO)- Các chuyên gia thị trường đều cho rằng kịch bản năm 2022 sẽ không lặp lại với thị trường chứng khoán Việt Nam bởi bối cảnh vĩ mô cũng như hệ thống tài chính hiện đã tốt hơn trước rất nhiều.

Phiên giao dịch ngày đầu tuần (20-10) chứng kiến sự sụt giảm rất mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index giảm 94,76 điểm (-5,47%), đóng cửa tại 1.636,43 điểm. Giá trị giao dịch đạt 53.294,08 tỉ đồng trên sàn HOSE.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tình trạng bán tháo hoảng loạn bằng mọi giá, đồng thời cố gắng giảm tỉ lệ margin. Ảnh:VGP

Thống kê của Chứng khoán Rồng Việt cho thấy trong nhóm 30 cổ phiếu dẫn dắt thị trường, chỉ số VN30-Index giảm 106,28 điểm (-5,38%), đóng cửa tại 1.870,86 điểm. Trong nhóm, không có mã tăng giá. Ngược lại, có 30 mã giảm giá như HPG (-7,0%), SSI (-7,0%), VRE (-7,0%), HDB (-6,9%) và MSN (-6,9%) …

Nhận định về diễn biến thị trường thời gian tới, ông Nguyễn Thế Minh- Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam- nói: “Phiên sụt giảm ngày 20-10, nếu nhìn từ góc độ điểm số, mức giảm có thể coi là rất mạnh. Còn nếu tính theo tỉ lệ phần trăm, trong lịch sử đã xảy ra nhiều lần thị trường giảm sâu như vậy”.

Cụ thể, theo ông Minh, tính từ năm 2014 đến nay, đã có khoảng 11 lần chỉ số VnIndex sụt giảm trên 5%.

Ông Minh phân tích có nhiều nguyên nhân đằng sau sự sụt giảm của thị trường trong phiên gần nhất. Ví dụ, nhiều nhà đầu tư đang có tỉ lệ đòn bẩy tài chính (margin) khá cao. Từ quý II cho đến nay, tỉ lệ margin trên thị trường đã không ngừng duy trì ở ngưỡng cao, vì vậy áp lực bán tháo của nhà đầu tư trong phiên lại càng gia tăng hơn.

Trong quý II, tổng giá trị vay margin đã loanh quanh khoảng 300 nghìn tỉ đồng. Hiện tại chưa có con số chính thức của quý III, nhưng nhiều khả năng tỉ lệ margin đã giảm nhất định trong tháng 9, dù vậy vẫn ở ngưỡng cao.

Tỉ lệ vay nợ của nhà đầu tư chứng khoán trong thời gian vừa rồi cao cũng còn bởi nhiều công ty chứng khoán tăng vốn và ngày một nhiều doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ra công chúng khi thị trường tăng.

Giám đốc Phân tích của Chứng khoán Yuanta dự báo thông thường nhịp điều chỉnh của VnIndex sẽ diễn ra chỉ trong vòng 1,2 phiên. Nhìn lại lịch sử 11 lần điều chỉnh sâu trên 5% của thị trường từ năm 2014 cho đến nay, thị trường sẽ nhanh chóng kết thúc đà giảm. Rủi ro cao có thể sẽ xảy ra thêm 1 cho đến 2 phiên có mức giảm trên 3%, tuy nhiên số lần xuất hiện các hiện tượng này rất hiếm.

Ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kiến Thiết CSI, cho rằng kịch bản của năm 2022 sẽ không lặp lại, bởi bối cảnh thị trường hiện đã khác. Tăng trưởng GDP ở mức cao, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8%, năm 2026 là hai con số. Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, trong khi TTCK được nâng hạng. Chính vì vậy, trong năm nay sẽ khó có sự giảm mạnh như 2022.