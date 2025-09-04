Côn Đảo chính thức có điện từ lưới điện quốc gia 04/09/2025 14:34

(PLO)- Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo được đóng điện thành công, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vào lúc 4 giờ 05 phút ngày 4-9-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

Trước đó, lúc 19 giờ 09 phút ngày 2-9, EVN/Ban Quản lý dự án điện 3 cũng đã tổ chức đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

Việc đóng điện thành công dự án góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Dự án thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc.