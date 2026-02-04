Con trai cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị ám sát, chưa rõ thủ phạm 04/02/2026 07:41

(PLO)- Đội ngũ chính trị và pháp lý của ông Saif al-Islam Gaddafi - con trai cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi - đã xác nhận thông tin ông Saif al-Islam bị ám sát.

Ông Saif al-Islam Gaddafi – con trai thứ của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi – đã bị ám sát gần TP Zintan, miền tây Libya, theo hãng tin AFP.

Tối ngày 3-2, trên truyền thông thế giới bắt đầu xuất hiện các thông tin về việc ông Saif al-Islam Gaddafi bị 4 tay súng ám sát ngay tại nhà riêng, song không có thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Trên mạng xã hội Facebook, cố vấn chính trị của ông Saif al-Islam Gaddafi - ông Abdullah Othman xác nhận vụ ám sát nhưng cũng không nêu rõ hoàn cảnh xảy ra vụ việc.

Con trai thứ của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi - Ông Saif al-Islam Gaddafi. Ảnh: CNN

Luật sư người Pháp của ông Saif al-Islam Gaddafi - ông Marcel Ceccaldi nói với AFP rằng vẫn chưa xác định được các thủ phạm.

Ông Ceccaldi tiết lộ thêm rằng khoảng 10 ngày trước, luật sư này đã được một cộng sự thân cận của con trai cố lãnh đạo Libya nhắc về “vấn đề an ninh” của ông Saif al-Islam Gaddafi.

Đội ngũ chính trị của ông Saif al-Islam Gaddafi đã ra tuyên bố chính thức bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của con trai cố lãnh đạo Libya, đồng thời cho biết đang tiến hành các thủ tục để nhận thi thể đưa đi mai táng.

Ông Saif al-Islam Gaddafi là con trai thứ hai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi. Ông Saif al-Islam Gaddafi đã tập hợp được một đội ngũ cố vấn chính trị trung thành, từng đăng ký tranh cử Tổng thống Libya năm 2021 nhưng bị chính quyền bác đơn do các bản án mà ông chịu sau khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Theo trang tin New Arab, ông Saif al-Islam Gaddafi từng bị ám sát hụt ít nhất một lần vào năm 2017.