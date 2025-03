Công an Đà Nẵng mở thêm 7 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép lái xe cho người dân 25/03/2025 12:23

(PLO)-Từ hôm nay, Công an TP Đà Nẵng chính thức tổ chức thêm 7 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp giấy phép lái xe để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Ngày 25-3, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP đã ký văn bản hoả tốc gửi lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ thuộc bộ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, phường, xã; các cơ sở đào tạo lái xe và Nhân dân nhằm thông báo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (GPLX).

Theo đó, thực hiện các Nghị định, Quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP, từ ngày 1-3-2025 Công an TP Đà Nẵng chính thức tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX từ Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng).

Danh sách 7 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX mới được Công an TP Đà Nẵng triển khai. Ảnh: CA.

Công an TP Đà Nẵng cho biết: Ngoài Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tập trung tại Trung tâm hành chính TP thì từ hôm nay (ngày 25-3-2025), Công an TP Đà Nẵng chính thức tổ chức thêm 7 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX của công an cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân tạm thời tiếp tục sử dụng giấy hẹn hoặc thông báo tiếp nhận trên môi trường điện tử làm tài liệu để tham gia giao thông.

Được biết, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận từ Sở GTVT 26.838 hồ sơ đã hoàn thành nội dung đào tạo đề nghị sát hạch, cấp GPLX nhưng chưa được tổ chức sát hạch. Hiện lực lượng đang tích cực báo cáo Bộ Công an, UBND TP và phối hợp với Sở Xây dựng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức các kỳ sát hạch trong thời gian sớm nhất.

Trong đó sẽ tập trung ưu tiên giải quyết số hồ sơ đề nghị sát hạch còn tồn đọng do Sở GTVT cũ tiếp nhận và bàn giao lại cho Công an TP giải quyết, để đáp ứng kịp thời nhu cầu của Nhân dân.

Trong thời gian đến, Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm, cố gắng triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực sát hạch, cấp GPLX.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, chậm trễ, kính mong các cơ quan, tổ chức và Nhân dân thông cảm, chia sẻ. Công an TP sẽ tiếp nhận, xử lý nghiêm túc, đầy đủ các phản ánh, kiến nghị qua các kênh tiếp nhận để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.