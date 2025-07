Công an giải cứu thanh niên 3 ngày bị khống chế, bắt giữ trái pháp luật 02/07/2025 21:01

(PLO)- Lực lượng Công an đã giải cứu nạn nhân sau ba ngày bị khống chế, giữ người trái pháp luật và tạm giữ bốn đối tượng có liên quan.

Ngày 2-7, tin từ Công an xã Hàm Liêm cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự bốn đối tượng liên quan trong vụ giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

4 đối tượng liên quan trong vụ giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Ảnh: Công an

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 1-7, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn trình báo của bà Trương Thị Xuân Chi (53 tuổi, trú Hàm Liêm, Lâm Đồng) việc con trai bà là Lê Nguyễn Vạn Phước (24 tuổi) bị một nhóm thanh niên bắt giữ người trái pháp luật.

Công an xã Hàm Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ triển khai xác minh. Đến chiều ngày 1-7, lực lượng Công an đã ập vào nơi giữ người trái pháp luật, giải cứu nạn nhân và đưa các thanh niên liên quan về trụ sở làm việc.

Kết quả xác minh ban đầu, do mâu thuẫn liên quan đến khoản nợ trước đây, ngày 28-6, Nguyễn Lê Hồng Phú (25 tuổi, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chủ động lên kế hoạch bắt giữ Lê Nguyễn Vạn Phước nhằm ép buộc gia đình nạn nhân trả 810 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Phú đã thuê taxi, rủ thêm ba người khác gồm: Lê Thị Đô (25 tuổi), Nguyễn Hà Phước An (18 tuổi) và Nguyễn Đình Duy (21 tuổi) cùng tham gia. Cả nhóm đi xe taxi biển số 79A-193.49 do một nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển, đến khu vực cây xăng Lê Gia, xã Hàm Liêm để theo dõi và tìm cơ hội bắt giữ Phước.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi phát hiện nạn nhân đang ngồi một mình, nhóm thanh niên trên đã tiếp cận, khống chế đưa Phước lên xe rồi di chuyển thẳng về nhà của Phú ở phường Bình Thuận. Tại đây, Phú đã trực tiếp khống chế, giam giữ Phước suốt từ đêm 28-6 đến chiều ngày 1-7, nhằm gây sức ép buộc gia đình nạn nhân trả nợ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phú đã thừa nhận toàn bộ hành vi tổ chức bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng còn lại cũng được lấy lời khai, xác minh mức độ tham gia để xử lý theo đúng quy định pháp luật.