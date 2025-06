Công an TP Cần Thơ tìm bị hại vụ lừa đảo bằng giấy tờ đất giả 02/06/2025 16:00

(PLO)- Một người đàn ông ở Cần Thơ bị bắt vì dùng giấy tờ đất giả và hợp đồng công chứng giả lừa đảo hơn 4 tỉ đồng, Công an TP Cần Thơ đang kêu gọi bị hại trình báo.

Ngày 2-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có liên quan đến Phạm Minh Triết (41 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2023 - 2024, Phạm Minh Triết sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (giấy tờ đất giả) và hợp đồng công chứng giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn TP Cần Thơ, với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Phạm Minh Triết đã dùng giấy tờ đất giả và hợp đồng công chứng giả đi lừa đảo hàng tỉ đồng. Ảnh: HD

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Minh Triết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an TP Cần Thơ kêu gọi tổ chức, cá nhân nào là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo của Phạm Minh Triết, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ (188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều), gặp điều tra viên Phạm Hoàng Giang, số điện thoại 0987.979.025, hoặc Trực ban hình sự qua số 0693.672.214 để được hướng dẫn và hỗ trợ.