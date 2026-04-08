Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương 08/04/2026 19:20

Chiều 8-4, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã diễn ra Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 1-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, phân công, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam- cơ quan thuộc Chính phủ, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Thái đồng thời kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ban Bí thư cũng phân công ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam- cơ quan thuộc Chính phủ, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Lợi đồng thời kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: TTXVN

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh các Phó Trưởng Ban vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm, phân công đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn phong phú và đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau.

Đặc biệt, đây là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, trong các hoạt động quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ, trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Việc các cán bộ trên được Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ nhiệm, phân công làm lãnh đạo tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ giúp bộ máy lãnh đạo của Ban được kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tin tưởng trên cương vị công tác mới, các tân Phó Trưởng Ban sẽ phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Ban tập trung triển khai có hiệu quả, xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt là thực hiện tốt mô hình hoạt động mới theo quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hai viện hàn lâm, gắn kết hiệu quả giữa hoạt động hai viện hàn lâm với công tác nghiên cứu tham mưu chiến lược của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các đơn vị trực thuộc Ban tích cực tạo điều kiện, phối hợp hiệu quả cùng các Phó Trưởng Ban mới được bổ nhiệm và các Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu của Ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ và công việc được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt giao cho.