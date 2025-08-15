Công chúa Thái Lan bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng 15/08/2025 20:07

Ngày 15-8, Cục Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati mắc chứng nhiễm trùng máu nghiêm trọng và đang được các bác sĩ điều trị tích cực và theo dõi sát sao, theo tờ Nation.

Đây là tuyên bố thứ tư từ Cục Hoàng gia Thái Lan về tình hình sức khỏe của công chúa Bajrakitiyabha (46 tuổi).

Tuyên bố nhắc lại rằng ngày 15-12-2022, Công chúa từng rơi vào trạng thái bất tỉnh do bệnh tim và kể từ đó được điều trị tại Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavati

“Các bác sĩ báo cáo rằng phổi và thận của Công chúa đang hoạt động nhờ thiết bị và thuốc hỗ trợ. Từ ngày 9-8, nhóm y tế phát hiện chứng nhiễm trùng máu nghiêm trọng, buộc họ phải sử dụng kháng sinh và thuốc kích thích huyết áp để duy trì ở mức ổn định” - theo tuyên bố.

Tuyên bố cũng cho biết các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và điều trị cho Công chúa.

Nhóm y tế tiếp tục áp dụng mọi biện pháp điều trị tối đa và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của Công chúa.

Tại Thái Lan, bà được gọi là “Công chúa Bha”. Bà là con gái cả của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và là con duy nhất trong cuộc hôn nhân đầu tiên của ông.

Từng học tập tại Anh, Mỹ và Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Liên Hợp Quốc và vận động cải thiện điều kiện đối xử với phụ nữ trong các nhà tù.

Bà có quan hệ gần gũi với vua cha và từng được bổ nhiệm giữ chức vụ cao trong lực lượng cận vệ của ông một năm trước khi phải nhập viện.

Quốc vương Maha có bảy người con từ bốn cuộc hôn nhân và chưa công bố người kế vị, dù luật kế vị hiện nay ưu tiên nam giới.